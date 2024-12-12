Пенсии в 2025 году — кто из украинцев должен обновить данные до 31 декабря

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Часть пенсионеров, проживающих за границей и получающих выплаты на банковские счета, обязаны до 31 декабря обновить данные в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Такая процедура имеет ежегодный характер.

Об этом информируют в пресс-службе ПФУ.

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Кто должен проходить ежегодную идентификацию

Как рассказали в Пенсионном фонде, граждане, получающие пенсии за рубежом, должны каждый год осуществлять подтверждение факта, что живы.

По информации фонда, между Украиной и рядом стран заключены международные договоры по социальному (пенсионному) обеспечению, которые регулируют, в частности, вопросы выплаты пенсий украинцев за рубежом.

"Вопрос урегулирован постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 23.04.1999 № 4-5 "Об утверждении Инструкции о порядке перевода пенсий гражданам, выехавшим за границу, и выплате пенсий пенсионерам иностранных государств, проживающим в Украине", — отметили в ПФУ.

В частности, по пропорциональному принципу у Украины есть договоры с Испанией, Латвией, Словакией, Литвой, Чехией, Болгарией, Португалией, Эстонией и Польшей, поэтому эти государства назначают и выплачивают пенсию за страховой стаж, полученный на своей территории. Стаж, полученный в другой договорной стране, учитывается только для определения права на пенсию.

Частично выплату таких пенсий производят ежеквартально путем денежных переводов на лицевые счета граждан, открытые в иностранных банках стран, где проживают.

В то же время, тем пенсионерам, которым начисляют выплаты через компетентные органы договорных государств, необходимо ежегодно проходить идентификацию в соответствующих органах.

Пенсионерам, которым выплачивают деньги на банковские счета, и проживают в Испании, Словакии, Чехии, Болгарии, Португалии и Польше, необходимо ежегодно до 31 декабря передавать в Пенсионный фонд Украины документ с подтверждением факта, что живы. Он должен быть надлежаще заполнен и официально удостоверен.

Как именно подтвердить факт, что человек жив

Подтверждение факта о нахождении лица в живых гражданин должен заполнить четко, разборчиво, а также подписать собственноручно. В частности, подпись официально необходимо засвидетельствовать в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за границей, нотариальным органом или компетентным иностранным органом.

В ПФУ отметили, что образцы таких заявлений размещены на портале электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке.

"Надлежаще заполненное и удостоверенное "Подтверждение о нахождении лица в живых" получатель пенсии должен ежегодно, не позднее 31 декабря каждого года, отправить в Пенсионный фонд Украины по адресу: 01601, Киев-14, ул. Бастионная, 9", — пояснили в фонде.

В случае, если в установленный срок пенсионеры не отправят "Подтверждение о нахождении лица в живых", Пенсионный фонд не сможет осуществить выплаты.

Что касается данных относительно реквизитов банка и номера личного счета в банке, то желательно добавить еще и банковскую справку, подчеркнули в ПФУ.

Напомним, украинцы имеют право на прибавку к пенсионной выплате в 20%. Ее назначают в Пенсионном фонде как коренным жителям, так и переселенцам в горных регионах.

Ранее мы писали, что, по данным ПФУ, в 2025 году в очередной раз вырастет продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Так, с января для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо будет иметь минимум 32 года стажа.