Цены на бензин, дизель и газ - сколько стоит на заправках Motto, Авантаж и Кворум и где дешевле

Мужчины на АЗС. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на топливо на украинских автозаправочных станциях 10 февраля 2025 года изменились разносторонне — бензин А-95 и А-95+ вместе с дизельным топливом подорожали. В то же время бензин А-92 и автогаз немножко сбросили в цене.

Согласно данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-95 по состоянию 10 февраля достигли 56,88 гривны за литр, что на 0,018% больше предыдущего дня.

Читайте также:

Дизельное топливо подорожало на 0,036%, достигнув отметки 55,27 гривны за литр. А вот автогаз подешевел на 0,027%, до среднего значения 37,07 гривны за литр.

Средние цены на топливо. Графика: Минфин

Где же искать самые выгодные цены на АЗС

Мониторинг цен на разных АЗС показывает значительный разброс стоимости горючего в разных регионах Украины:

А-95 "премиум" : самое дешевое — в сети Motto (54,90 грн/л), самое дорогое — в сети "Автотранс" в Полтавской области (64,98 грн/л).

: самое дешевое — в сети Motto (54,90 грн/л), самое дорогое — в сети "Автотранс" в Полтавской области (64,98 грн/л). А-95 : самая низкая цена — 52,95 грн/л в сети "Авантаж 7" в Киевской области, самое дорогое — в сетях WOG, SOCAR и OKKO (59,99 грн/л).

: самая низкая цена — 52,95 грн/л в сети "Авантаж 7" в Киевской области, самое дорогое — в сетях WOG, SOCAR и OKKO (59,99 грн/л). А-92 : самая низкая цена — 52,98 грн/л в сетях Motto и "Кворум" (Николаевская область), самая высокая цена — 55,99 грн/л в сети BVS.

: самая низкая цена — 52,98 грн/л в сетях Motto и "Кворум" (Николаевская область), самая высокая цена — 55,99 грн/л в сети BVS. Дизельное топливо : самая низкая цена — 48,70 грн/л в сети "Фактор" на Житомирщине, самое дорогое — 58,99 грн/л в сетях OKKO и WOG.

: самая низкая цена — 48,70 грн/л в сети "Фактор" на Житомирщине, самое дорогое — 58,99 грн/л в сетях OKKO и WOG. Автогаз: самая низкая цена 33,98 грн/л на станциях "Кворум" в Николаевской области, самое дорогое — в сети WOG, 38,99 грн/л.

Что ждать от цен на топливо в Украине в 2025 году

Аналитики прогнозируют, что цены на топливо в Украине продолжат расти в 2025 году. Это связано с ростом мировых цен на нефть и изменениями в законодательстве, в частности, с повышением ставки акцизного сбора.

По словам эксперта по рынку топлива Сергея Куюна, цены на украинских заправках могут вырасти, но не стоит ожидать стремительного подорожания на 7-10 гривен.

В 2024 году 95-й бензин подорожал на 4,7 гривны (9,5%), дизтопливо — на 2,4 гривны (4,7%), а сжиженный газ — на 3,1 гривны на литре (12%).

Основными факторами повышения цен на топливо являются мировые цены на нефть, колебания на валютном рынке и налоги. Цена на нефть в среднем в прошлом году упала до 75 долларов за баррель, тогда как в 2023 году она была на уровне 85 долларов за баррель, а в 2022 году - около 100 долларов за баррель.

Эксперт отмечает, что для подорожания топлива на 7-10 гривен за литр необходимо, чтобы цена на нефть выросла до 100 долларов за баррель, курс гривны просел и повысился налог.

Ранее мы рассказывали о ценах на топливо в Польше, а также сравнивались цены на местных АЗС с украинскими.

Также мы сравнивали цены на бензин, автогаз и дизельное топливо в Украине с США и странами ЕС.