Бензин, дизель і автогаз подорожчали в січні — що вплинуло на ціни

Паливний пістолет. Фото: УНІАН

Січень 2025 року став неприємним сюрпризом для українських автомобілістів. Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз різко злетіли вгору, змусивши водіїв з тривогою спостерігати за змінами на цінниках АЗС.

Згідно з даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на бензин А-95 станом на 31 січня досягли 56,96 гривні за літр, що на 1,41 гривні більше, ніж місяць тому.

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Дизельне пальне подорожчало ще більше — на 2,57 гривні, досягнувши позначки 55,32 гривні за літр. Автогаз також не залишився осторонь, додавши в ціні 1,77 гривні та досягнувши середнього значення 37,17 гривні за літр.

Середні ціни на пальне. Скриншот

Де шукати найвигідніші ціни?

Зростання цін на пальне змушує водіїв шукати способи заощадити та знаходити найвигідніші пропозиції на ринку. Моніторинг цін на різних АЗС показує значний розкид вартості пального в різних регіонах України, зокрема:

А-95 "преміум" найдешевше продається у мережі Motto — 54,90 грн/л, а найдорожче — у мережі "Автотранс" на Полтавщині (64,98 грн/л).

найдешевше продається у мережі Motto — 54,90 грн/л, а найдорожче — у мережі "Автотранс" на Полтавщині (64,98 грн/л). А-95 можна знайти в усіх регіонах, окрім Луганської області. Найнижча ціна — 52,95 грн/л у мережі "Авантаж 7" на Київщині, найдорожче пальне у мережах WOG, SOCAR та OKKO — 59,99 грн/л.

можна знайти в усіх регіонах, окрім Луганської області. Найнижча ціна — 52,95 грн/л у мережі "Авантаж 7" на Київщині, найдорожче пальне у мережах WOG, SOCAR та OKKO — 59,99 грн/л. А-92 відсутній на АЗС Донецької та Луганської областей. У інших регіонах його можна купити за 52,98 грн/л у мережах Motto та "Кворум" (Миколаївщина), тоді як найвища ціна – 56,19 грн/л у мережі VostokGaz (Дніпропетровщина).

відсутній на АЗС Донецької та Луганської областей. У інших регіонах його можна купити за 52,98 грн/л у мережах Motto та "Кворум" (Миколаївщина), тоді як найвища ціна – 56,19 грн/л у мережі VostokGaz (Дніпропетровщина). Дизельне пальне доступне майже на всіх заправках, окрім Луганщини. Найнижча ціна — 48,70 грн/л у мережі "Фактор" на Житомирщині, а найдорожче — 58,99 грн/л у мережах OKKO та WOG.

Чого чекати від цін на пальне у майбутньому

Експерти прогнозують подальше зростання цін на пальне в Україні у 2025 році. На це є кілька причин, серед яких - зростання світових цін на нафту та зміни в законодавстві.

Як вважає експерт з ринку пального Сергій Куюн, ціни на українських заправках можуть піти вгору цього року, але стрімкого подорожчання на 7-10 гривень очікувати водіям не варто.

За його даними, у 2024 році 95-й бензин подорожчав на 4,7 гривні (9,5%), дизпальне — на 2,4 гривні (4,7%), а скраплений газ — 3,1 гривні на літрі (12%), що було зумовлено, зокрема, підвищенням ставки акцизного збору.

Експерт також назвав основні фактори підвищення цін на пальне – це світові ціни на нафту, коливання на валютному ринку та податки. Так, в середньому ціна на нафту минулого року впала до 75 доларів за барель, в 2023 році вона була на рівні 85 доларів за барель, а в 2022 році — близько 100 доларів за барель.

"Говорити про те, щоб ціна додала на сім гривень, десять гривень на літрі або 20-15% від ціни – для цього немає сьогодні підстав абсолютно ніяких. Для цього треба ще сьогодні підвищити податок, треба, щоб зросла ціна на нафту до 100 доларів за барель і треба, щоб курс гривні провалився – от тоді, в принципі, все можливо", — констатував Куюн.

Раніше ми вже розповідали, скільки коштує пальне в Польщі в січні 2025 року, а також порівнювали ціни на місцевих АЗС з українськими. Адже завжди цікаво дізнатися, скільки на пальне витрачають водії в інших країнах, і порівняти з цінами в Україні.

Також ми порівняли, скільки коштує бензин, автогаз та дизельне пальне в Україні та які ціни на них у США та країнах ЄС.