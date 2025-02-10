Ціни на бензин, дизель та газ – скільки коштує на заправках Motto, Авантаж та Кворум та де дешевше

Чоловіки на АЗС. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне на українських автозаправних станціях 10 лютого 2025 року змінилися різнобічно — бензин А-95 та А-95+ разом з дизельним пальним подорожчали. Водночас бензин А-92 т автогаз трошки скинули в ціні.

Згідно з даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на бензин А-95 станом 10 лютого досягли 56,88 гривні за літр, що на 0,018% більше попереднього дня.

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Дизельне пальне подорожчало на 0,036%, досягнувши позначки 55,27 гривні за літр. А ось автогаз подешевшав на 0,027%, до середнього значення 37,07 гривні за літр.

Середні ціни на пальне. Графіка: Мінфін

Де ж шукати найвигідніші ціни на АЗС

Моніторинг цін на різних АЗС показує значний розкид вартості пального в різних регіонах України:

А-95 "преміум" : найдешевше — у мережі Motto (54,90 грн/л), найдорожче — у мережі "Автотранс" на Полтавщині (64,98 грн/л).

: найдешевше — у мережі Motto (54,90 грн/л), найдорожче — у мережі "Автотранс" на Полтавщині (64,98 грн/л). А-95 : найнижча ціна — 52,95 грн/л у мережі "Авантаж 7" на Київщині, найдорожче — у мережах WOG, SOCAR та OKKO (59,99 грн/л).

: найнижча ціна — 52,95 грн/л у мережі "Авантаж 7" на Київщині, найдорожче — у мережах WOG, SOCAR та OKKO (59,99 грн/л). А-92 : найнижча ціна — 52,98 грн/л у мережах Motto та "Кворум" (Миколаївщина), найвища ціна — 55,99 грн/л у мережі BVS.

: найнижча ціна — 52,98 грн/л у мережах Motto та "Кворум" (Миколаївщина), найвища ціна — 55,99 грн/л у мережі BVS. Дизельне пальне : найнижча ціна — 48,70 грн/л у мережі "Фактор" на Житомирщині, найдорожче — 58,99 грн/л у мережах OKKO та WOG.

: найнижча ціна — 48,70 грн/л у мережі "Фактор" на Житомирщині, найдорожче — 58,99 грн/л у мережах OKKO та WOG. Автогаз: найнижча ціна 33,98 грн/л на станціях "Кворум" у Миколаївській області, найдорожче — у мережі WOG, 38,99 грн/л.

Що чекати від цін на пальне в Україні у 2025 році

Аналітики прогнозують, що ціни на пальне в Україні продовжать зростати у 2025 році. Це пов'язано зі зростанням світових цін на нафту та змінами в законодавстві, зокрема з підвищенням ставки акцизного збору.

За словами експерта з ринку пального Сергія Куюна, ціни на українських заправках можуть зрости, але не варто очікувати стрімкого подорожчання на 7-10 гривень.

У 2024 році 95-й бензин подорожчав на 4,7 гривні (9,5%), дизпальне — на 2,4 гривні (4,7%), а скраплений газ — на 3,1 гривні на літрі (12%).

Основними факторами підвищення цін на пальне є світові ціни на нафту, коливання на валютному ринку та податки. Ціна на нафту в середньому минулого року впала до 75 доларів за барель, тоді як у 2023 році вона була на рівні 85 доларів за барель, а у 2022 році — близько 100 доларів за барель.

Експерт зазначає, що для подорожчання пального на 7-10 гривень за літр необхідно, щоб ціна на нафту зросла до 100 доларів за барель, курс гривні просів та підвищився податок.

Раніше ми розповідали про ціни на пальне в Польщі, а також порівнювалися ціни на місцевих АЗС з українськими.

Також ми порівнювали ціни на бензин, автогаз та дизельне пальне в Україні зі США та країнами ЄС.