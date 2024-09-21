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Оформление субсидии онлайн — какие услуги можно получить через портал ПФУ

21 сентября 2024 11:53
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Украинцы могут оформлять соцпомощь онлайн — какие еще сервисы доступны
Портал Пенсионного фонда Украины Фото: ПФУ
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины доступны сервисы, позволяющие экономить время и решать важные вопросы в онлайн-формате.

Об этом рассказали в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

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Вебпорталом могут пользоваться граждане разных возрастов, начиная с 18 лет. Ознакомиться с перечнем дистанционных услуг, предоставляемым Пенсионным фондом, можно по ссылке.

Наиболее популярные сервисы вебпортала:

  • Назначение и перерасчет пенсии — возможность подать заявление на назначение пенсии по возрасту, в связи с потерей кормильца, по инвалидности или за выслугу лет, а также на перерасчет пенсии для пенсионеров.
  • Заявление на жилищную субсидию или льготу — сервис для подачи заявлений на назначение и выплату жилищных субсидий и льгот, а также для проверки информации о уже назначенных субсидиях и льготах.
  • Получение электронных справок с QR-кодом — справки о стаже, заработной плате, размере пенсии и т.п., которые являются аналогами бумажных документов, подписанных представителями Пенсионного фонда Украины.
  • Перевод выплат с почты на банк — удобный способ изменить способ получения пенсии.
  • Доступ к электронной трудовой книжке — возможность загрузки скан-копии трудовой книжки через вебпортал.
  • Заявление на страховую выплату — сервис для подачи различных типов заявлений на страховую выплату.
  • Е-кабинет страхователя — ресурс для юридических и физических лиц-предпринимателей.
  • Представление заявлений-расчетов по уплате по листкам нетрудоспособности — удобный инструмент для учета выплат.
  • Электронный кабинет нотариуса — платформа для нотариусов.
  • Договор о добровольной уплате страховых взносов — для общеобязательного государственного пенсионного страхования.
  • Пенсионный калькулятор — инструмент для расчета будущей пенсии.

Для предприятий-управителей, объединений и исполнителей коммунальных услуг также создан электронный кабинет, позволяющий получать сведения от Пенсионного фонда Украины об определении тарифов и взносов на жилищно-коммунальные услуги, а также скачивать данные о размерах этих тарифов и взносов.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине граждане могут узнать ориентировочный размер своей будущей пенсии даже за несколько десятков лет до достижения пенсионного возраста. Для этого на сайте Пенсионного фонда Украины доступен пенсионный калькулятор, помогающий совершить соответствующий просчет. Он также поможет исправить ситуацию в случае, если размер будущей пенсии слишком низкий.

Мы также писали, что украинские граждане имеют право на индивидуальный перерасчет пенсионной выплаты. Это можно сделать дистанционно через портал государственных услуг "Дія", предварительно подготовив ряд документов.

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