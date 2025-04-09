Пенсия по инвалидности — как и когда правильно обращаться за оформлением

Женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как и когда следует подавать заявление для оформления пенсии по инвалидности. Нормы законодательства предусматривают временные рамки и определенные требования к гражданам.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о пенсии по инвалидности

В соответствии со статьей 30 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в Украине пенсию по инвалидности назначают в случае наступления инвалидности, которая привела к полной или частичной утрате трудоспособности, при наличии страхового стажа до 15 лет (продолжительность стажа привязана к возрасту, в котором была установлена инвалидность).

Украинцы наделены правом оформления пенсии в зависимости от группы инвалидности и объема стажа:

для первой группы — от одного до 10 лет;

для второй и третьей группы — от одного до 14 лет.

Пенсия по инвалидности исчисляется в процентах к пенсии по возрасту:

для первой группы — 100% от пенсии;

для второй группы — 90% от пенсии;

для третьей группы — 50% от пенсии.

Как и когда обращаться за пенсией по инвалидности

Как отмечают в ПФУ, украинцы могут подавать документы на назначение пенсии по инвалидности как лично, так и дистанционно.

В частности, это можно сделать онлайн — на портале е-услуг Пенсионного фонда. Для этого гражданин должен авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи. Там необходимо заполнить атрибуты заявления о назначении пенсии и добавить сканированные копии документов.

Перечень документов прописан в постановлении №22-1 Пенсионного фонда от 25 ноября 2005 года. Стоит позаботиться о том, чтобы размер каждого файла с документом не превышал 1 Мб. Разрешенные форматы — PDF, PNG, JPG.

В ПФУ создали видеоразъяснение, как авторизоваться на портале е-услуг с помощью КЭП.

Для того, чтобы пенсию по инвалидности назначили с даты установления инвалидности, гражданин должен подать заявление на ее назначение в Пенсионный фонд не позднее трех месяцев с момента установления инвалидности. Если человек обратится позже, то пенсию назначат со дня обращения.

Ранее мы рассказывали, что в случае появления признаков нарушения прав со стороны органов Пенсионного фонда можно подать жалобу. Письменное обращение необходимо писать в областное управление ПФУ с требованием восстановления пенсии или с просьбой полного перерасчета страхового стажа.

Также мы писали, что украинские граждане могут воспользоваться правом раньше выйти на заслуженный отдых. Известно, кому Пенсионный фонд назначит досрочную пенсию по возрасту в 2025 году.