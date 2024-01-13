Пенсии 2024 — ПФУ уточнил важные детали по оформлению онлайн

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush

Граждане Украины, возраст которых позволяет оформить пенсию в 2024 году, могут сделать это онлайн. Такая возможность особенно актуальна для тех, кто выехал за пределы страны.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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С января текущего года ужесточились требования для получения пенсионных выплат. Теперь украинцам, которым исполнилось 60 и 63 года, придется работать на год дольше.

Так, в прошлом году для выхода на "заслуженный отдых" в 60 лет нужно было иметь 30 лет стажа. Те, у кого насчитывалось менее 30, однако выше 20 лет стажа, имели возможность оформить пенсию в 63 года.

В 2024-м правила ужесточились:

в 60 лет нужно иметь 31 год страхового стажа;

в 63 года — минимум 21 год стажа;

в 65 лет — 15 лет стажа (без изменений).

Поэтому те граждане, которые подпадают под эти требования, могут не обращаться лично в отделение Пенсионного фонда, а оформить пенсию с помощью электронных сервисов.

Для этого достаточно иметь Интернет и некоторые документы.

Как оформить пенсию онлайн

Подавать заявки следует на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Там нужно найти вкладку "Заявление о назначении пенсии", нажать "Вход".

Дальше нужно войти в личный кабинет. Сделать это можно, применив квалифицированную электронную подпись (КЭП). После чего необходимо войти с помощью Дія.Підпис.

После входа в кабинет:

Нужно найти раздел "О пенсионном обеспечении", выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии".

Дать согласие на дистанционное информирование, выбрав наиболее удобный способ получения уведомлений, чтобы быть в курсе статуса заявления.

Затем необходимо нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии, которую будете получать.

После этого система предложит заполнить анкету-опрос. Там необходимо поставить отметки о предоставлении согласия на передачу и обработку персональной информации.

Также нужно добавить скан-копии документов (полный перечень которых появится перед формированием заявления).

Затем на экране должна появиться полная форма заявления о назначении пенсии. Следует внимательно проверить все данные, а в случае необходимости отредактировать их.

После чего нужно нажать кнопку "Подписать и выслать в ПФУ".

Специалисты должны проработать заявление в течение 10 дней. Об итоге рассмотрения сообщат способом, который гражданин выбрал.

Источник: ПФУ

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Напомним, в Украине за год средняя пенсия повысилась на 762 гривны (на 16,5%). В 2024 году предстоит еще несколько этапов роста выплат для пенсионеров.

Также мы писали, что в Украине с 1 января 2024 повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.