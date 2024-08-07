Доллар, евро и злотый немного подешевели 7 августа согласно курсу Нацбанка.

Официальный курс валют на сегодня — доллар, евро и злотый подешевели
7 августа Национальный банк Украины определился с курсом основных валют и их стоимость немного снизилась. Больше всего гривня укрепилась по отношению к евро — на 36 копеек.
Такие данные обнародованы на официальном сайте Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого на 7 августа
Согласно официальному курсу доллар США стоит сегодня 41,0381 грн; евро оценивается в 44,7931 грн, а польский злотый в 10,3933 грн.
Курс валют на "черном" рынке
На сегодняшний день курс доллара против гривны на "черном" рынке составил 41,20 — 41,30 грн. В это же время "черный" курс евро составлял 44,97 — 45,19 грн. Курс злотого против гривны на "черном рынке" составил 10,40 — 10,50 грн.
Курс валют в банках
Курс валют в ПриватБанке: доллар 40,70 — 41,30 грн; евро 44,25 — 45,25 грн; злотый 10,29 — 10,44 грн.
Курс валют в Ощадбанке: доллар 41,00 — 41,60 грн; евро 44,30 — 45,20 грн; злотый 10,00 — 10,60 грн.
Курс валют в Райффайзен Банк: доллар 40,90 — 41,27 грн; евро 44,70 — 45,29 грн; злотый 09,60 — 10,60 грн.
Курс валют в ПУМБ: доллар 41,10 — 41,60 грн; евро 45,00 — 45,60 грн; злотый 10,10 — 10,60 грн.
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Прогноз курса доллара
Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина отметил, что на рынке будет наблюдаться инерция стабильности, которая может продолжаться вплоть до наступления сентября. В то же время можно рассчитывать, что рынок будет жить в рамках привычной системы изменений, не предполагающей резких курсовых скачков.
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