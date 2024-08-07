Долар, євро та злотий трішки подешевшали 7 серпня згідно з курсом Нацбанку.

Пункт обміну валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На середу, 7 серпня, Національний банк України визначився з курсом основних валют і їхня вартість трішки знизилась. Найбільше гривня зміцнилась щодо євро — на 36 копійок.

Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара, євро та злотого на 7 серпня

Згідно з офіційним курсом долар США коштує сьогодні 41,0381 грн; євро оцінюється у 44,7931 грн, а польський злотий у 10,3933 грн.

Курс валют від Нацбанку на 7 серпня 2024. Фото: Скриншот

Динаміка ціноутворення курсу валют від Нацбанку. Фото: Скриншот

Курс валют на "чорному" ринку

На сьогодні курс долара проти гривні на "чорному" ринку становив 41,20 – 41,30 грн. На цей же час "чорний" курс євро становив 44,97 – 45,19 грн. Курс злотого проти гривні на "чорному ринку" становив 10,40 – 10,50 грн.

Курс валют в банках

Курс валют в ПриватБанку: долар 40,70 — 41,30 грн; євро 44,25 — 45,25 грн; злотий 10,29 — 10,44 грн.

Курс валют в Ощадбанку: долар 41,00 — 41,60 грн; євро 44,30 — 45,20 грн; злотий 10,00 — 10,60 грн.

Курс валют в Райффайзен Банк: долар 40,90 — 41,27 грн; євро 44,70 — 45,29 грн; злотий 09,60 — 10,60 грн.

Курс валют в ПУМБ: долар 41,10 — 41,60 грн; євро 45,00 — 45,60 грн; злотий 10,10 — 10,60 грн.

Порівняльні курси різних банків. Фото: Скриншот

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Прогноз курсу долара

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна зазначив, що на ринку спостерігатиметься інерція стабільності, що може тривати аж до настання вересня. Водночас можна розраховувати, що ринок житиме в рамках звичної системи змін, яка не передбачає різких курсових стрибків.