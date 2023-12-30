Зарплаты в Украине – некоторым специалистам начнут платить больше

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине части специалистов повысили официальную заработную плату. Речь идет о тех, кто работает в условиях интенсивных обстрелов.

Такое решение Кабинета Министров сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как изменятся официальные зарплаты

Как отмечают в ведомстве, речь идет о внесении изменений в:

постановление №391 от 25 апреля 2023 года;

постановление №928 от 25 августа 2023 года.

Соответствующие изменения призваны повысить уровень заработной платы тем, кто вынужден работать в условиях интенсивных обстрелов на территориях активных боевых действий. В частности, это касается и государственных служащих.

Повышение прибавки к зарплате для работников

Согласно нововведению, для работников предполагается возможность повысить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов на тех территориях, где до сих пор продолжаются активные боевые действия, в расчете на месяц, что пропорционально рабочим дням, когда были обстрелы.

Список работ, за которые будут выплачивать надбавку, будут определять начальники областных военных администраций.

Изменения в должностных окладах госслужащих

Что касается изменений для государственных служащих, работающих в особых условиях на территориях, где продолжаются активные боевые действия во время интенсивных обстрелов, то их должностные оклады будут определять, учитывая коэффициент 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда фиксировали обстрелы.

Списки госслужащих будут согласовываться с соответствующими областными военными администрациями.

Соответствующие изменения разработало Минреинтеграции во исполнение поручения премьера совместно с Минфином и Минэкономики, добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсии и зарплаты для учителей и врачей будут выплачивать своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.

Также мы писали о том, что в Украине в конце 2023 года некоторые работники получат 13 заработную плату. Речь идет о дополнительном бонусе, который работодатели выплачивают, как правило, в декабре.