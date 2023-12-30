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Офіційні зарплати стануть вищі — кому з українців платитимуть більше

30 грудня 2023 08:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — деяким фахівцям почнуть платити більше
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні частині фахівців підвищили офіційну заробітну плату. Йдеться про тих, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів.

Таке рішення Кабінету Міністрів повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як зміняться офіційні зарплати

Як зазначають у відомстві, йдеться про внесення змін до:

  • постанови №391 від 25 квітня 2023 року;
  • постанови №928 від 25 серпня 2023 року.

Відповідні зміни покликані підвищити рівень заробітних плат тим, хто вимушений працювати в умовах інтенсивних обстрілів на територіях активних бойових дій. Зокрема, це стосується і державних службовців.

Підвищення надбавки до зарплати для працівників

Згідно з нововведеннями, для працівників передбачається можливість підвищити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на тих територіях, де досі тривають активні бойові дії, у розрахунку на місяць, що пропорційно робочим дням, коли були обстріли.

Перелік робіт, за які виплачуватимуть надбавку, визначатимуть начальники обласних військових адміністрацій.

Зміни в посадових окладах держслужбовців

Щодо змін для державних службовців, які працюють в особливих умовах на територіях, де тривають активні бойові дії під час інтенсивних обстрілів, то їхні посадові оклади визначатимуть, враховуючи коефіцієнт 3 в розрахунку на місяць пропорційно до робочих днів, коли фіксували обстріли.

Списки держслужбовців погоджуватимуться із відповідними обласними військовими адміністраціями.

Відповідні зміни розробило Мінреінтеграції на виконання доручення прем’єра спільно з Мінфіном та Мінекономіки, додали у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

Також ми писали про те, що в Україні наприкінці 2023 року деякі працівники отримають 13 заробітну плату. Йдеться про додатковий бонус, який роботодавці виплачують, як правило, в грудні.

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