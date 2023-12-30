Зарплати в Україні — деяким фахівцям почнуть платити більше

Офіційні зарплати стануть вищі — кому з українців платитимуть більше
В Україні частині фахівців підвищили офіційну заробітну плату. Йдеться про тих, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів.
Таке рішення Кабінету Міністрів повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Як зміняться офіційні зарплати
Як зазначають у відомстві, йдеться про внесення змін до:
- постанови №391 від 25 квітня 2023 року;
- постанови №928 від 25 серпня 2023 року.
Відповідні зміни покликані підвищити рівень заробітних плат тим, хто вимушений працювати в умовах інтенсивних обстрілів на територіях активних бойових дій. Зокрема, це стосується і державних службовців.
Підвищення надбавки до зарплати для працівників
Згідно з нововведеннями, для працівників передбачається можливість підвищити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на тих територіях, де досі тривають активні бойові дії, у розрахунку на місяць, що пропорційно робочим дням, коли були обстріли.
Перелік робіт, за які виплачуватимуть надбавку, визначатимуть начальники обласних військових адміністрацій.
Зміни в посадових окладах держслужбовців
Щодо змін для державних службовців, які працюють в особливих умовах на територіях, де тривають активні бойові дії під час інтенсивних обстрілів, то їхні посадові оклади визначатимуть, враховуючи коефіцієнт 3 в розрахунку на місяць пропорційно до робочих днів, коли фіксували обстріли.
Списки держслужбовців погоджуватимуться із відповідними обласними військовими адміністраціями.
Відповідні зміни розробило Мінреінтеграції на виконання доручення прем’єра спільно з Мінфіном та Мінекономіки, додали у відомстві.
Що ще варто знати
Нагадаємо, пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.
Також ми писали про те, що в Україні наприкінці 2023 року деякі працівники отримають 13 заробітну плату. Йдеться про додатковий бонус, який роботодавці виплачують, як правило, в грудні.
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