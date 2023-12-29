Зарплати чиновників суттєво скоротять з 1 січня — деталі реформи

В Україні скоротять частину чиновників та уріжуть премії — деталі
В Україні з січня 2024 року зміняться правила у нарахуванні заробітної платні для державних службовців. Також частину чиновників чекає скорочення.
Відповідні зміни затвердив уряд на своєму засіданні.
Детальніше про зміни для держслужбовців
Як зазначив прем’єр Денис Шмигаль, український уряд продовжує робити кроки з реалізації реформи державного управління. Документ, який затвердили 29 грудня на засідання Кабінету міністрів, передбачає новий підхід в оплаті праці для держслужбовців на основі кваліфікації посад та грейдів.
"Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати", — пояснив очільник уряду.
Головні зміни у нарахуванні заробітної плати для держслужбовців такі:
- новий мінімальний розмір посадового окладу;
- ліміт на розмір щомісячних премій.
Тобто з 1 січня 2024 року скасують стимулюючі виплати, а обсяг максимальних премій встановлять на рівні не більше 30% від розміру заробітної плати. До цього розміри премій були необмежені, їх на власний розсуд визначали керівники.
"Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії", — пояснив прем'єр.
Скорочення на держслужбі
Також планують з 1 січня поетапно оптимізувати роботу державної служби. Так, під час першого етапу очікується скорочення кількості посад чиновників на 20 тисяч.
"Одночасно з 1 січня, повідомив він, скорочується кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч. І це лише перший етап", — наголосив Денис Шмигаль.
Уряд розраховує, що новий підхід в оплаті праці та скорочення вакансій заощадить державній казні близько 8 млрд гривень. Вивільнені кошти мають намір спрямувати наступного року на потреби сфери безпеки та оборони.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у місцевих та апеляційних судах працівники отримають більші суми заробітної плати наприкінці 2023 року. У Державній судовій адміністрації пообіцяли підвищити стимулюючі виплати.
Також ми писали, що в Україні у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.
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