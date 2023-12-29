Зарплати чиновників суттєво скоротять з 1 січня — деталі реформи

Державні службовці. Фото: google.com

В Україні з січня 2024 року зміняться правила у нарахуванні заробітної платні для державних службовців. Також частину чиновників чекає скорочення.

Відповідні зміни затвердив уряд на своєму засіданні.

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Детальніше про зміни для держслужбовців

Як зазначив прем’єр Денис Шмигаль, український уряд продовжує робити кроки з реалізації реформи державного управління. Документ, який затвердили 29 грудня на засідання Кабінету міністрів, передбачає новий підхід в оплаті праці для держслужбовців на основі кваліфікації посад та грейдів.

"Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати", — пояснив очільник уряду.

Головні зміни у нарахуванні заробітної плати для держслужбовців такі:

новий мінімальний розмір посадового окладу;

ліміт на розмір щомісячних премій.

Тобто з 1 січня 2024 року скасують стимулюючі виплати, а обсяг максимальних премій встановлять на рівні не більше 30% від розміру заробітної плати. До цього розміри премій були необмежені, їх на власний розсуд визначали керівники.

"Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії", — пояснив прем'єр.

Скорочення на держслужбі

Також планують з 1 січня поетапно оптимізувати роботу державної служби. Так, під час першого етапу очікується скорочення кількості посад чиновників на 20 тисяч.

"Одночасно з 1 січня, повідомив він, скорочується кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч. І це лише перший етап", — наголосив Денис Шмигаль.

Уряд розраховує, що новий підхід в оплаті праці та скорочення вакансій заощадить державній казні близько 8 млрд гривень. Вивільнені кошти мають намір спрямувати наступного року на потреби сфери безпеки та оборони.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у місцевих та апеляційних судах працівники отримають більші суми заробітної плати наприкінці 2023 року. У Державній судовій адміністрації пообіцяли підвищити стимулюючі виплати.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.