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Официальная зарплата в 30 тыс. грн — список вакансий для украинцев в январе

18 января 2024 13:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в январе 2024 — компании привлекают работников высокими зарплатами
Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский рынок труда постепенно приходит в себя от негативных последствий войны. В частности, некоторые работодатели из-за дефицита кадров готовы платить официальную заработную плату, что значительно превышает среднюю в стране.

Об этом свидетельствует статистика Киевского городского центра занятости.

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По данным ведомства, в столице лидируют по количеству вакансий такие сферы, где работники нужны, несмотря на военные действия. Речь идет о бытовом обслуживании, торговле, логистике, образовании и здравоохранении.

В начале 2024 года в базе центра занятости содержалось до двух тысяч вакансий. При этом фиксируют постоянный рост количества вакансий, поступающих от работодателей.

Как отмечают в центре, столичные работодатели готовы платить подчиненным высокие зарплаты, однако требуют квалификации и опыта работы. В этом вопросе сталкиваются с проблемой, ведь именно из-за несоответствия уровня подготовки соискателей им сложно найти достойных работников.

"Несмотря на войну, вопрос трудоустройства для киевлян и переселенцев из тех областей, территории которых сейчас находятся в оккупации или являются зоной активных боевых действий, остается одним из приоритетных", — сообщили специалисты.

В центре обнародовали десятку популярнейших предложений работы. Наиболее активно ищут:

  • слесарей разных направлений — 108 предложений;
  • продавцов — 74;
  • врачей разных направлений — 71;
  • водителей — 67;
  • инженеров разных направлений — 62;
  • бухгалтеров — 54;
  • учителей — 45;
  • поваров — 40;
  • менеджеров разных направлений — 30;
  • специалистов по публичным закупкам — 14.

Также назвали профессии, размер заработной платы которых превышает средний уровень в стране. Самая высокая оплата труда:

  • у педагогов — 20 тысяч грн;
  • у специалистов по публичным закупкам — 22 тысячи грн;
  • у продавцов — 25 тысяч грн;
  • у слесарей — 30 тысяч грн;
  • у врачей — 30 тысяч грн;
  • у бухгалтеров 30 тысяч грн;
  • у водителей — 40 тысяч грн;
  • у поваров — 44 тысяч грн;
  • у менеджеров — 67 тысяч грн;
  • у инженеров — 110 тысяч грн.

Что касается средней зарплаты, то сейчас она составляет 18,52 тыс. гривен. Правительство надеется повысить в этом году до 21,8 тыс. гривен, согласно утвержденным планам бюджета.

Однако, учитывая меньшую потребительскую инфляцию, прогнозируемую на этот год, реальная зарплата повысится на 8,5%.

Больше о зарплатах

Напомним, правительство повысило зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Это касается также государственных служащих. С 29 декабря 2023 г. для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов.

Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.

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