Работа в январе 2024 — компании привлекают работников высокими зарплатами

Официальная зарплата в 30 тыс. грн — список вакансий для украинцев в январе
Украинский рынок труда постепенно приходит в себя от негативных последствий войны. В частности, некоторые работодатели из-за дефицита кадров готовы платить официальную заработную плату, что значительно превышает среднюю в стране.
Об этом свидетельствует статистика Киевского городского центра занятости.
Популярные вакансии для украинцев в январе
По данным ведомства, в столице лидируют по количеству вакансий такие сферы, где работники нужны, несмотря на военные действия. Речь идет о бытовом обслуживании, торговле, логистике, образовании и здравоохранении.
В начале 2024 года в базе центра занятости содержалось до двух тысяч вакансий. При этом фиксируют постоянный рост количества вакансий, поступающих от работодателей.
Как отмечают в центре, столичные работодатели готовы платить подчиненным высокие зарплаты, однако требуют квалификации и опыта работы. В этом вопросе сталкиваются с проблемой, ведь именно из-за несоответствия уровня подготовки соискателей им сложно найти достойных работников.
"Несмотря на войну, вопрос трудоустройства для киевлян и переселенцев из тех областей, территории которых сейчас находятся в оккупации или являются зоной активных боевых действий, остается одним из приоритетных", — сообщили специалисты.
В центре обнародовали десятку популярнейших предложений работы. Наиболее активно ищут:
- слесарей разных направлений — 108 предложений;
- продавцов — 74;
- врачей разных направлений — 71;
- водителей — 67;
- инженеров разных направлений — 62;
- бухгалтеров — 54;
- учителей — 45;
- поваров — 40;
- менеджеров разных направлений — 30;
- специалистов по публичным закупкам — 14.
Также назвали профессии, размер заработной платы которых превышает средний уровень в стране. Самая высокая оплата труда:
- у педагогов — 20 тысяч грн;
- у специалистов по публичным закупкам — 22 тысячи грн;
- у продавцов — 25 тысяч грн;
- у слесарей — 30 тысяч грн;
- у врачей — 30 тысяч грн;
- у бухгалтеров — 30 тысяч грн;
- у водителей — 40 тысяч грн;
- у поваров — 44 тысяч грн;
- у менеджеров — 67 тысяч грн;
- у инженеров — 110 тысяч грн.
Что касается средней зарплаты, то сейчас она составляет 18,52 тыс. гривен. Правительство надеется повысить в этом году до 21,8 тыс. гривен, согласно утвержденным планам бюджета.
Однако, учитывая меньшую потребительскую инфляцию, прогнозируемую на этот год, реальная зарплата повысится на 8,5%.
Больше о зарплатах
Напомним, правительство повысило зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Это касается также государственных служащих. С 29 декабря 2023 г. для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов.
Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.
Читайте Новини.LIVE!