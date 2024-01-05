Зарплаты в 2024 году — известно, как изменится средний заработок украинцев

В Украине вырастет средняя зарплата в 2024-м — новый размер и прогнозы
В Украине ожидается рост средней зарплаты в 2024 году. В частности, известно, какие выплаты изменятся в этой связи.
Это предусмотрено утвержденным Государственным бюджетом на текущий год.
Как изменится средний заработок украинцев
Среди ключевых показателей экономического и социального развития страны, на которых основывается бюджет, это средняя заработная плата. Правительство уже определилось с размером минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Показатели прописаны в госбюджете-2024.
В частности, документ предусматривает, что размер минимальной зарплаты должен измениться дважды в течение года. В новом году "минималка" станет следующей:
- с 1 января 2024-го — 7,1 тыс. гривен в месячном размере (42,6 грн почасово);
- с 1 апреля 2024-го — 8 тыс. гривен в месячном размере (48 грн почасово).
Что касается средней заработной платы, то в этом году повысится с нынешних 18,52 тыс. гривен до 21,8 тыс. гривен. Именно такая сумма прописана в пояснительной записке к бюджету.
Однако, учитывая меньшую потребительскую инфляцию, прогнозируемую на текущий год, реальная зарплата вырастет на 8,5%.
Какие выплаты зависят от средней зарплаты
В частности, размер средней заработной платы понадобится в случае:
- предоставления компенсации за неиспользованные отпуска работников;
- перевода на более легкую нижеоплачиваемую работу по состоянию здоровья;
- перевода беременных и женщин, у которых есть дети до 3-х лет, на более легкую работу;
- предоставления дополнительных перерывов для кормящих женщин;
- назначения выходного пособия;
- предоставления служебных командировок (кроме госслужащих);
- предоставления вынужденных прогулов;
- направления работников на обследование в медучреждения;
- привлечения рабочих к исполнению военных обязанностей.
Рассчитывают среднюю зарплату так:
- определяют месяцы расчетного периода (за какие месяцы работы нужно узнать среднюю зарплату);
- считают дни расчетного периода (прибавляют количество дней, когда выполнялась работа);
- считают зарплату, предоставляемую за каждый месяц расчетного периода (плюс отпускные, больничные, премии).
Далее сумму дохода делят на количество дней данного расчетного периода. В результате получится сумма, которую работник получает за один день. Число умножают на количество рабочих дней в месяц. Это и будет средняя зарплата.
Что еще стоит знать
Напомним, правительство повысило зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Это касается также государственных служащих. С 29 декабря 2023 года для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов.
Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.
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