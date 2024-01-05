Зарплаты в 2024 году — известно, как изменится средний заработок украинцев

Гривневые купуры. Фото: УНИАН

В Украине ожидается рост средней зарплаты в 2024 году. В частности, известно, какие выплаты изменятся в этой связи.

Это предусмотрено утвержденным Государственным бюджетом на текущий год.

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Как изменится средний заработок украинцев

Среди ключевых показателей экономического и социального развития страны, на которых основывается бюджет, это средняя заработная плата. Правительство уже определилось с размером минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Показатели прописаны в госбюджете-2024.

В частности, документ предусматривает, что размер минимальной зарплаты должен измениться дважды в течение года. В новом году "минималка" станет следующей:

с 1 января 2024-го — 7,1 тыс. гривен в месячном размере (42,6 грн почасово);

с 1 апреля 2024-го — 8 тыс. гривен в месячном размере (48 грн почасово).

Что касается средней заработной платы, то в этом году повысится с нынешних 18,52 тыс. гривен до 21,8 тыс. гривен. Именно такая сумма прописана в пояснительной записке к бюджету.

Однако, учитывая меньшую потребительскую инфляцию, прогнозируемую на текущий год, реальная зарплата вырастет на 8,5%.

Какие выплаты зависят от средней зарплаты

В частности, размер средней заработной платы понадобится в случае:

предоставления компенсации за неиспользованные отпуска работников;

перевода на более легкую нижеоплачиваемую работу по состоянию здоровья;

перевода беременных и женщин, у которых есть дети до 3-х лет, на более легкую работу;

предоставления дополнительных перерывов для кормящих женщин;

назначения выходного пособия;

предоставления служебных командировок (кроме госслужащих);

предоставления вынужденных прогулов;

направления работников на обследование в медучреждения;

привлечения рабочих к исполнению военных обязанностей.

Рассчитывают среднюю зарплату так:

определяют месяцы расчетного периода (за какие месяцы работы нужно узнать среднюю зарплату);

считают дни расчетного периода (прибавляют количество дней, когда выполнялась работа);

считают зарплату, предоставляемую за каждый месяц расчетного периода (плюс отпускные, больничные, премии).

Далее сумму дохода делят на количество дней данного расчетного периода. В результате получится сумма, которую работник получает за один день. Число умножают на количество рабочих дней в месяц. Это и будет средняя зарплата.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство повысило зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Это касается также государственных служащих. С 29 декабря 2023 года для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов.

Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.