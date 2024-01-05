Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине вырастет средняя зарплата в 2024-м — новый размер и прогнозы arrow

В Украине вырастет средняя зарплата в 2024-м — новый размер и прогнозы

5 января 2024 14:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в 2024 году — известно, как изменится средний заработок украинцев
Гривневые купуры. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ожидается рост средней зарплаты в 2024 году. В частности, известно, какие выплаты изменятся в этой связи.

Это предусмотрено утвержденным Государственным бюджетом на текущий год.

Читайте также:

Как изменится средний заработок украинцев

Среди ключевых показателей экономического и социального развития страны, на которых основывается бюджет, это средняя заработная плата. Правительство уже определилось с размером минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Показатели прописаны в госбюджете-2024.

В частности, документ предусматривает, что размер минимальной зарплаты должен измениться дважды в течение года. В новом году "минималка" станет следующей:

  • с 1 января 2024-го — 7,1 тыс. гривен в месячном размере (42,6 грн почасово);
  • с 1 апреля 2024-го — 8 тыс. гривен в месячном размере (48 грн почасово).

Что касается средней заработной платы, то в этом году повысится с нынешних 18,52 тыс. гривен до 21,8 тыс. гривен. Именно такая сумма прописана в пояснительной записке к бюджету.

Однако, учитывая меньшую потребительскую инфляцию, прогнозируемую на текущий год, реальная зарплата вырастет на 8,5%.

Какие выплаты зависят от средней зарплаты

В частности, размер средней заработной платы понадобится в случае:

  • предоставления компенсации за неиспользованные отпуска работников;
  • перевода на более легкую нижеоплачиваемую работу по состоянию здоровья;
  • перевода беременных и женщин, у которых есть дети до 3-х лет, на более легкую работу;
  • предоставления дополнительных перерывов для кормящих женщин;
  • назначения выходного пособия;
  • предоставления служебных командировок (кроме госслужащих);
  • предоставления вынужденных прогулов;
  • направления работников на обследование в медучреждения;
  • привлечения рабочих к исполнению военных обязанностей.

Рассчитывают среднюю зарплату так:

  • определяют месяцы расчетного периода (за какие месяцы работы нужно узнать среднюю зарплату);
  • считают дни расчетного периода (прибавляют количество дней, когда выполнялась работа);
  • считают зарплату, предоставляемую за каждый месяц расчетного периода (плюс отпускные, больничные, премии).

Далее сумму дохода делят на количество дней данного расчетного периода. В результате получится сумма, которую работник получает за один день. Число умножают на количество рабочих дней в месяц. Это и будет средняя зарплата.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство повысило зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Это касается также государственных служащих. С 29 декабря 2023 года для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов.

Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

Актуальное по теме