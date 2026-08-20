Одноразовая помощь людям с инвалидностью II группы: сумма и условия

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В августе государство традиционно выплачивает единовременное пособие ко Дню Независимости. В 2026 году украинцы с инвалидностью вследствие войны II группы получат 2900 гривен. Большинству получателей ничего оформлять не нужно — Пенсионный фонд перечислит деньги автоматически. Но некоторым людям без заявления не обойтись.

Кто именно получит выплату и что делать, если деньги не поступили, рассказывает Новини.LIVE.

Кто имеет право на 2900 гривен

Такую сумму получат люди с инвалидностью вследствие войны II группы. Она предусмотрена для бывших малолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые признаны лицами с инвалидностью.

Важно, что это именно разовая выплата ко Дню Независимости, а не ежемесячная доплата к пенсии.

Кому деньги поступят автоматически

В 2026 году большинству людей, имеющих право на эту помощь, не нужно подавать отдельное заявление. Пенсионерам деньги выплатят автоматически вместе с пенсией.

Также автоматически пособие получат люди, получающие жилищную субсидию или льготу на оплату коммунальных услуг, если они не проходят военную службу.

Военнослужащим средства перечисляются на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они проходят службу. При этом военнослужащему следует убедиться, что работодатель располагает информацией о его статусе ветерана войны.

Кому все же нужно подать заявление

Обратиться в Пенсионный фонд необходимо тем, кто имеет право на выплату, но:

не получает пенсию;

не получает жилищную субсидию или льготу;

не проходит военную службу.

Для таких людей выплата не производится автоматически — необходимо подать заявление в территориальный орган ПФУ.

Сделать это можно:

лично в сервисном центре ПФУ;

через ЦНАП;

по почте;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием КЭП.

В заявлении необходимо указать данные документа, удостоверяющего личность, номер банковского счета, РНОКПП и реквизиты удостоверения, подтверждающего право на выплату. К заявлению прилагаются копии паспорта и соответствующего удостоверения.

Когда ждать деньги: три важные даты

Чтобы не пропустить выплату, стоит запомнить три даты.

24 августа 2026 года — основной срок выплаты разовой помощи. До этой даты должна быть произведена основная часть автоматических выплат. 1 октября 2026 года — срок для обращения в ПФУ, если человек имеет право на пособие, но не получил его автоматически. Если подать заявление не удалось до 1 августа, это также можно сделать до 1 октября. 1 ноября 2026 года — крайний срок для отдельной категории получателей. Если человек приобрел соответствующий статус до 24 августа, но по состоянию на 1 октября деньги ему так и не выплатили, он может обратиться в ПФУ и получить пособие до 1 ноября.

Как подать заявление онлайн

Если выплата не поступила автоматически, заявление можно подать через веб-портал ПФУ.

Для этого необходимо:

Войти в личный кабинет с помощью КЭП.

Открыть раздел "Взаимодействие с ПФУ".

Выбрать заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости.

Заполнить личные и банковские данные.

Добавить документы, подтверждающие статус.

Подписать заявление с помощью КЭП и отправить его в Пенсионный фонд.

Ранее Новини.LIVE писали о разовых выплатах для отдельных украинцев с инвалидностью. В 2026 году они могут получить от 200 000 до 800 000 гривен. Размер помощи зависит от установленной группы инвалидности, а после ее изменения человек может претендовать на доплату до новой суммы.

Также Новини.LIVE сообщали, что жители Запорожской области могут получить 10 800 гривен на каждого члена семьи от "Каритас Украины". Для семьи из пяти человек общая сумма помощи может составить 54 000 гривен. Выплаты предназначены для покрытия базовых нужд.