Выплаты за группу инвалидности: кому из украинцев предоставляют помощь до 800 000 грн

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году отдельным категориям людей с инвалидностью I–III группы будет начисляться денежное пособие по новым правилам, которое может достигать 800 000 грн. В частности, теперь рассчитывать на единовременные выплаты может более широкий круг граждан, также предусмотрена доплата разницы между ранее назначенной и новой суммой помощи в случае изменения группы инвалидности.

О том, кто может получить разовые выплаты, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кому из украинцев начисляют помощь до 800 000 грн

Речь идет о предоставлении усиленной государственной поддержки через Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в виде единовременной денежной помощи в сумме от 200 000 до 800 000 грн для следующих категорий граждан:

Работникам операторов критической инфраструктуры/филиалов/представительств;

Для лиц, пострадавших на объектах критической инфраструктуры, независимо от регистрации.

Вопрос предоставления финансовой помощи теперь регулируется изменениями в законе "О единовременной денежной помощи за вред, причиненный жизни и здоровью работников объектов критической инфраструктуры, госслужащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины".

Согласно нормам закона, работники, пострадавшие на объектах критической инфраструктуры, могут рассчитывать на следующие суммы единовременной выплаты:

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Лица с инвалидностью первой группы — 800 000 грн; Лица с инвалидностью второй группы — 500 000 грн; Лица с инвалидностью третьей группы — 200 000 грн.

Также ПФУ выплачивает 1 млн грн родственникам погибшего (умершего), если он работал на предприятии критической инфраструктуры.

В частности, изменения предусматривают иную процедуру выплаты пособия, ведь теперь не имеет значения, на каком объекте гражданин работал или находился в трудовых отношениях с предприятием. До этого работники командировках не получали соответствующие выплаты.

Также теперь выплачивают разницу между ранее предоставленной и новой суммой в случае перехода на другую группу инвалидности. Если после повторной комиссии будет установлена более высокая группа инвалидности, то можно будет получить доплату. До этого людям выплачивались только фиксированные суммы, несмотря на изменения группы.

Также увеличили сроки для обращения за оформлением выплат. Раньше подавать заявки можно было в течение трех лет, а сейчас — для этого доступен весь период военного положения и еще три года после его окончания.

Ввели единую форму заявления как для первичного обращения, так и для подачи запроса на доплату.

Расширили круг претендентов на обязательную долю финансовой помощи: теперь ее могут получить совершеннолетние трудоспособные дети погибших, получающие образование, в возрасте до 23 лет.

Правила оформления денежной помощи

Для того чтобы Пенсионный фонд назначил такой вид помощи, необходимо:

подать заявление в отделение ПФУ или через сайт фонда;

предоставить документы, подтверждающие факт ранения/увечья/гибели на объекте критической инфраструктуры:

предоставить справку от комиссии о группе инвалидности.

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