Выплата 900 грн от WFP: где могут получить люди с инвалидностью

Человек держит гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года в одном из прифронтовых городов во время выдачи продуктовых наборов отдельным категориям уязвимых домохозяйств Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme/WFP) проведет сбор данных для возможного начисления денежной помощи. В частности, выплаты смогут получить граждане с инвалидностью.

О том, где можно воспользоваться такой возможностью, рассказывают Новини.LIVE.

Кто может получить денежную помощь от WFP

По информации организаторов, сбор данных и их обновление для возможной выплаты денежной помощи проведут специалисты благотворительного фонда "Мирное Небо Харькова" в партнерстве с ВПП ООН.

В рамках соответствующей программы предусмотрено предоставление единовременной выплаты в размере 900 грн на одного человека. Воспользоваться такой возможностью смогут граждане при следующих условиях:

проживают в Херсоне;

получили от WFP продуктовый набор в августе;

во время выдачи набора предоставили/обновили свои банковские реквизиты для выплаты средств;

относятся к одной или нескольким категориям уязвимости;

не получали аналогичную помощь от WFP или других организаций.

Речь идет о следующих категориях уязвимости домохозяйств:

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Люди с инвалидностью, ребенок с инвалидностью (требуется справка об инвалидности (I–III группы); Одинокие отцы или матери (документ, подтверждающий такой статус); Малообеспеченные семьи (документ о назначении социальной помощи); Безработные граждане (справка о статусе безработного/другой документ, подтверждающий отсутствие трудоустройства); Домохозяйства, состоящие на учете в центре социальной помощи (документ о регистрации в центре социальной помощи); Семьи, состоящие только из лиц в возрасте от 60 лет (документы, подтверждающие возраст и совместное проживание); Многодетные семьи, в которых более трех детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии очной формы обучения (свидетельства о рождении детей/студенческий билет).

Когда будут производиться выплаты и другие детали

Как отмечается, выплаты будут осуществляться в сентябре 2026 года после обработки предоставленной информации. На актуальный номер телефона придет SMS-сообщение от WFP о начислении денежной помощи.

Для каждого члена домохозяйства необходимо будет предоставить:

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

паспорт гражданина;

контактные данные главы домохозяйства (его номер телефона);

банковские реквизиты (IBAN), если выплаты будут поступать не через Укрпочту.

"Денежная помощь является единовременной. Получение продовольственных наборов и обновление/предоставление банковских реквизитов не гарантируют предоставление единовременной денежной помощи. Выплата предусмотрена в следующем месяце после получения продуктового набора (обязательное условие), обработки и проверки предоставленной информации", — поясняют в организации.

Граждане могут уточнить детали предоставления помощи по следующим контактам:

Горячая линия ВПП (ежедневно с 08:00 до 18:00): 0 800 600 122;

Горячая линия БО "БФ Мирное Небо Харькова" (пн–пт с 10:00 до 17:00): 0 800 33 22 99.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о программе поддержки от Международного комитета Красного Креста. Выплаты на зимний период будут доступны в Черниговской области. Предусматривается предоставление денежной помощи в размере 19 400 грн на домохозяйство. Деньги можно будет потратить на покупку дров, угля и брикетов.

Также Новини.LIVE сообщали, что БФ "Каритас Украины" в Полтавской области оказывает финансовую помощь гражданам, переехавшим в другие громады из-за войны. Выплаты предназначены для наиболее уязвимых категорий населения. На денежную помощь можно будет приобрести твердое топливо на зиму. В частности, деньги будут доступны для пожилых людей.