Выплата 900 грн от WFP: где могут получить люди с инвалидностью

Люди с инвалидностью получат 900 грн от WFP: условия
В августе 2026 года в одном из прифронтовых городов во время выдачи продуктовых наборов отдельным категориям уязвимых домохозяйств Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme/WFP) проведет сбор данных для возможного начисления денежной помощи. В частности, выплаты смогут получить граждане с инвалидностью.
О том, где можно воспользоваться такой возможностью, рассказывают Новини.LIVE.
Кто может получить денежную помощь от WFP
По информации организаторов, сбор данных и их обновление для возможной выплаты денежной помощи проведут специалисты благотворительного фонда "Мирное Небо Харькова" в партнерстве с ВПП ООН.
В рамках соответствующей программы предусмотрено предоставление единовременной выплаты в размере 900 грн на одного человека. Воспользоваться такой возможностью смогут граждане при следующих условиях:
- проживают в Херсоне;
- получили от WFP продуктовый набор в августе;
- во время выдачи набора предоставили/обновили свои банковские реквизиты для выплаты средств;
- относятся к одной или нескольким категориям уязвимости;
- не получали аналогичную помощь от WFP или других организаций.
Речь идет о следующих категориях уязвимости домохозяйств:
- Люди с инвалидностью, ребенок с инвалидностью (требуется справка об инвалидности (I–III группы);
- Одинокие отцы или матери (документ, подтверждающий такой статус);
- Малообеспеченные семьи (документ о назначении социальной помощи);
- Безработные граждане (справка о статусе безработного/другой документ, подтверждающий отсутствие трудоустройства);
- Домохозяйства, состоящие на учете в центре социальной помощи (документ о регистрации в центре социальной помощи);
- Семьи, состоящие только из лиц в возрасте от 60 лет (документы, подтверждающие возраст и совместное проживание);
- Многодетные семьи, в которых более трех детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии очной формы обучения (свидетельства о рождении детей/студенческий билет).
Когда будут производиться выплаты и другие детали
Как отмечается, выплаты будут осуществляться в сентябре 2026 года после обработки предоставленной информации. На актуальный номер телефона придет SMS-сообщение от WFP о начислении денежной помощи.
Для каждого члена домохозяйства необходимо будет предоставить:
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- паспорт гражданина;
- контактные данные главы домохозяйства (его номер телефона);
- банковские реквизиты (IBAN), если выплаты будут поступать не через Укрпочту.
"Денежная помощь является единовременной. Получение продовольственных наборов и обновление/предоставление банковских реквизитов не гарантируют предоставление единовременной денежной помощи. Выплата предусмотрена в следующем месяце после получения продуктового набора (обязательное условие), обработки и проверки предоставленной информации", — поясняют в организации.
Граждане могут уточнить детали предоставления помощи по следующим контактам:
- Горячая линия ВПП (ежедневно с 08:00 до 18:00): 0 800 600 122;
- Горячая линия БО "БФ Мирное Небо Харькова" (пн–пт с 10:00 до 17:00): 0 800 33 22 99.
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