Выплаты ветеранам — как и когда можно получить единовременную денежную помощь

В Украине ветераны могут получить от государства единовременное пособие для решения различных вопросов. Однако не все защитники знают, как и когда можно оформить выплаты.

Что нужно знать ветеранам о выплате единовременного пособия

О размере единовременных выплат, механизмах начисления и документах, необходимых для оформления помощи, говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Так, на единовременное пособие в 2025 году могут претендовать ветераны и ветеранки, которые получили статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Какую финансовую помощь предоставляет государство

Все зависит от группы инвалидности. Выплата исчисляется в прожиточных минимумах, которые определены в госбюджете на соответствующий год:

І группа инвалидности — 1 211 200 гривен (400 прожиточных минимумов);

II группа — 908 400 гривен (300 прожиточных минимумов);

ІІІ группа — 757 000 гривен (250 прожиточных минимумов).

Решение о назначении единовременного пособия принимает Министерство по делам ветеранов Украины. Подать заявление и документы можно лично, по почте или через ЦПАУ по месту жительства.

О чем еще стоит знать

