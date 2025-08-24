Видео
Главная Финансы Единовременная денежная помощь ветеранам — когда могут выплатить

Единовременная денежная помощь ветеранам — когда могут выплатить

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 14:14
Выплаты ветеранам — как и когда можно получить единовременную денежную помощь
Деньги в руках у человека. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине ветераны могут получить от государства единовременное пособие для решения различных вопросов. Однако не все защитники знают, как и когда можно оформить выплаты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Что нужно знать ветеранам о выплате единовременного пособия

О размере единовременных выплат, механизмах начисления и документах, необходимых для оформления помощи, говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Так, на единовременное пособие в 2025 году могут претендовать ветераны и ветеранки, которые получили статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Какую финансовую помощь предоставляет государство

Все зависит от группы инвалидности. Выплата исчисляется в прожиточных минимумах, которые определены в госбюджете на соответствующий год:

  • І группа инвалидности — 1 211 200 гривен (400 прожиточных минимумов);
  • II группа — 908 400 гривен (300 прожиточных минимумов);
  • ІІІ группа — 757 000 гривен (250 прожиточных минимумов).

Решение о назначении единовременного пособия принимает Министерство по делам ветеранов Украины. Подать заявление и документы можно лично, по почте или через ЦПАУ по месту жительства.

О чем еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров постановил выплатить участникам боевых действий по 1 тысяче гривен ко Дню Независимости Украины. Эти деньги гражданам начислят уже в августе.

Ранее мы рассказывали, что украинцам со II группой инвалидности выплатят новую денежную помощь. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. гривен. Узнавайте также, кто в ВСУ получит дополнительные 24 тыс. гривен в сентябре.

