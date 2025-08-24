Виплати ветеранам — як і коли можна отримати одноразову грошову допомогу

Гроші в руках у людини. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні ветерани можуть отримати від держави одноразову допомогу для розв'язання різних питань. Однак не усі захисники знають, як та коли можна оформити виплати.

розповідає про це детальніше.

Що треба знати ветеранам про виплату одноразової допомоги

Про розмір одноразових виплат, механізми нарахування та документи, які необхідні для оформлення допомоги, йдеться у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Так, на одноразову допомогу у 2025 році можуть претендувати ветерани та ветеранки, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Яку фінансову допомогу надає держава

Усе залежить від групи інвалідності. Виплата обчислюється у прожиткових мінімумах, які визначені у держбюджеті на відповідний рік:

І група інвалідності — 1 211 200 гривень (400 прожиткових мінімумів);

ІІ група — 908 400 гривень (300 прожиткових мінімумів);

ІІІ група — 757 000 гривень (250 прожиткових мінімумів).

Рішення про призначення одноразової допомоги ухвалює Міністерство у справах ветеранів України. Подати заяву та документи можна особисто, поштою або через ЦНАП за місцем проживання.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановив виплатити учасникам бойових дій по 1 тисячі гривень до Дня Незалежності України. Ці гроші громадянам нарахують вже у серпні.

Раніше ми розповідали, що українцям з II групою інвалідності виплатять нову грошову допомогу. Йдеться про суму в 10,8 тис. гривень.