Денежная помощь от ЮНИСЕФ — кто имеет право на выплаты в ноябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ноябре 2024 года некоторые граждане получат единовременную денежную помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплаты составляет 11 тыс. гривен, но для этого нужно соответствовать нескольким критериям.

Об этом сообщают организаторы.

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Единовременное пособие от ЮНИСЕФ

Материальная помощь ЮНИСЕФ предусмотрена для семей с детьми из Харьковской, Сумской и Донецкой областей, где проходят боевые действия и объявлена эвакуация.

Размер выплаты составляет 3,6 тыс. гривен ежемесячно на каждого члена семьи в течение трех месяцев, но помощь могут выплатить единовременно в сумме 10,8 тыс. гривен. Однако максимум для пяти человек, включая взрослых до двух человек.

Условия оказания помощи

В рамках проекта единовременную денежную помощь могут получить семьи с детьми, подлежащими обязательной эвакуации или уже выехавшие, если:

есть гражданин с инвалидностью/ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

семья многодетная с несовершеннолетними детьми;

детей воспитывает одинокая мать или отец;

семья с несовершеннолетними детьми в возрасте малообеспеченная.

Денежную помощь осуществляют при условии получения одним из членов семьи пособий (одной/несколько):

ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью первой или второй группы из-за психического расстройства;

выплаты на детей одиноким матерям;

выплаты на детей, над которыми установлена опека/попечительство;

государственной соцпомощи малообеспеченным семьям;

выплаты на детей, воспитываемых в многодетных семьях;

государственной соцпомощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

временной помощи для детей "Ребенок не один".

Для получения помощи следует обратиться в органы социальной защиты населения.

Другая помощь ЮНИСЕФ

Также ЮНИСЕФ регистрирует семьи с детьми, проживающими менее чем в 30 километрах от линии боевых действий в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Запорожской областях.

Специалисты планируют оценить потребности таких семей и на основе индивидуальных выводов ЮНИСЕФ предоставить семьям (независимо от количества) пособие на подготовку к зиме в размере 21,8 тыс. грн. Деньги должны покрыть потребности в холодный сезон, в том числе на отопление.

Чтобы узнать правила оказания помощи, можно обратиться на горячую линию по номеру 0 800 600 017.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам начнут начислять по 1 тыс. гривен помощи в рамках программы "єПідтримка" . Чтобы получить средства на карточку Национального кешбэка в "Дії", нужно выполнить несколько шагов.

Также мы писали, что в ноябре 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц будут продлены для большинства автоматически. Некоторым переселенцам нужно писать новое заявление на помощь, а кто-кто может потерять право на выплаты.