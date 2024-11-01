Денежная помощь от ЮНИСЕФ — кто имеет право на выплаты в ноябре

Единовременное пособие от ЮНИСЕФ — кто получит 11 тыс. грн
В ноябре 2024 года некоторые граждане получат единовременную денежную помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплаты составляет 11 тыс. гривен, но для этого нужно соответствовать нескольким критериям.
Об этом сообщают организаторы.
Единовременное пособие от ЮНИСЕФ
Материальная помощь ЮНИСЕФ предусмотрена для семей с детьми из Харьковской, Сумской и Донецкой областей, где проходят боевые действия и объявлена эвакуация.
Размер выплаты составляет 3,6 тыс. гривен ежемесячно на каждого члена семьи в течение трех месяцев, но помощь могут выплатить единовременно в сумме 10,8 тыс. гривен. Однако максимум для пяти человек, включая взрослых до двух человек.
Условия оказания помощи
В рамках проекта единовременную денежную помощь могут получить семьи с детьми, подлежащими обязательной эвакуации или уже выехавшие, если:
- есть гражданин с инвалидностью/ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- семья многодетная с несовершеннолетними детьми;
- детей воспитывает одинокая мать или отец;
- семья с несовершеннолетними детьми в возрасте малообеспеченная.
Денежную помощь осуществляют при условии получения одним из членов семьи пособий (одной/несколько):
- ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью первой или второй группы из-за психического расстройства;
- выплаты на детей одиноким матерям;
- выплаты на детей, над которыми установлена опека/попечительство;
- государственной соцпомощи малообеспеченным семьям;
- выплаты на детей, воспитываемых в многодетных семьях;
- государственной соцпомощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- временной помощи для детей "Ребенок не один".
Для получения помощи следует обратиться в органы социальной защиты населения.
Другая помощь ЮНИСЕФ
Также ЮНИСЕФ регистрирует семьи с детьми, проживающими менее чем в 30 километрах от линии боевых действий в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Запорожской областях.
Специалисты планируют оценить потребности таких семей и на основе индивидуальных выводов ЮНИСЕФ предоставить семьям (независимо от количества) пособие на подготовку к зиме в размере 21,8 тыс. грн. Деньги должны покрыть потребности в холодный сезон, в том числе на отопление.
Чтобы узнать правила оказания помощи, можно обратиться на горячую линию по номеру 0 800 600 017.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцам начнут начислять по 1 тыс. гривен помощи в рамках программы "єПідтримка" . Чтобы получить средства на карточку Национального кешбэка в "Дії", нужно выполнить несколько шагов.
Также мы писали, что в ноябре 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц будут продлены для большинства автоматически. Некоторым переселенцам нужно писать новое заявление на помощь, а кто-кто может потерять право на выплаты.
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