Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Одноразовая помощь для детей в 5 тыс. грн — где можно получить arrow

Одноразовая помощь для детей в 5 тыс. грн — где можно получить

4 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь на детей — где доступны выплаты в 5 тыс. гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В одном из регионов детям к зимним праздникам предоставят единовременную денежную помощь в размере 5 тыс. гривен. Выплаты могут получить только несколько категорий граждан, если подать заявку до 1 ноября 2024 года.

Об этом сообщила одна из областных военных администраций.

Читайте также:

Кто и где имеет право на денежную помощь

Отмечается, что единовременная материальная денежная помощь доступна в Черновицкой области. Выплаты будут предоставлены для поддержки детей погибших или умерших военнослужащих и волонтеров.

Согласно программе, речь идет о предоставлении помощи малолетним и несовершеннолетним детям погибших/умерших защитников и волонтеров до достижения ими совершеннолетия, а в случае обучения на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического) и высшего образования — до конца обучения в соответствующих учебных заведениях, до достижения 23 лет (если у них нет собственных семей).

Сумма денежной помощи и как получить

Все дети получают одинаковую сумму пособия в 5 тыс. гривен. Хотя она посвящена Рождественским праздникам, однако заявки подавать в органы соцзащиты необходимо уже сейчас. Списки будут сформированы до 1 ноября 2024 года.

Подавать заявки на выплату может один из родителей, законный представитель ребенка или даже сам ребенок в случае достижения совершеннолетия.

Вместе с заявлением следует подать пакет документов:

  • паспорт и выписку из реестра территориальной громады (копия);
  • идентификационный код (копия);
  • свидетельство о рождении (копия);
  • удостоверение установленного образца (копия);
  • справка о взятии на учет ребенка как внутренне перемещенное лицо (при наличии);
  • справка об обучении (оригинал).

Заявления и документы следует подавать в структурные подразделения социальной защиты населения. Там работники должны не позднее, чем до 1 ноября прислать Департаменту соцзащиты населения областной военной администрации сформированы поименные списки заявителей с информацией (фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя денежной помощи, адрес места жительства, категория получателя денежной помощи).

 

денежная помощь
Объявление. Источник: Черновицкая ОВА

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине многодетные семьи могут оформить ежемесячное пособие на третьего и каждого следующего малолетнего ребенка. Известно, каков размер выплат и список необходимых документов в 2024 году.

Также мы писали, что пенсионеры имеют право на денежную помощь от ВПП ООН. Выплаты с 1 октября 2024 года начислят проживающим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии.

выплаты дети материальная помощь соцвыплаты денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:05 Во Львове из салона трамвая выпала женщина — как суд наказал водителя

09:04 Шовковский объяснил, кто виноват в поражении Динамо от Хоффенхайма

08:47 В России бушует масштабный пожар на частной нефтебазе

08:36 В Киеве мужчина украл зубную пасту в аптеке — как его наказал суд

08:30 Некоторые украинцы не будут платить за услуги ЖКХ — кто и как может оформить льготы

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

08:30 В Украине введут новый формат повесток — что известно и зачем нужно

08:25 Россия имеет возможности для изготовления иранских ударных БпЛА Shahed

08:24 Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

08:23 В США отреагировали на призыв Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

09:05 Во Львове из салона трамвая выпала женщина — как суд наказал водителя

09:04 Шовковский объяснил, кто виноват в поражении Динамо от Хоффенхайма

08:47 В России бушует масштабный пожар на частной нефтебазе

08:36 В Киеве мужчина украл зубную пасту в аптеке — как его наказал суд

08:30 Некоторые украинцы не будут платить за услуги ЖКХ — кто и как может оформить льготы

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

08:30 В Украине введут новый формат повесток — что известно и зачем нужно

08:25 Россия имеет возможности для изготовления иранских ударных БпЛА Shahed

08:24 Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

08:23 В США отреагировали на призыв Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной

08:00 Одноразовая помощь для детей в 5 тыс. грн — где можно получить

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября