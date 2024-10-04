Денежная помощь на детей — где доступны выплаты в 5 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов детям к зимним праздникам предоставят единовременную денежную помощь в размере 5 тыс. гривен. Выплаты могут получить только несколько категорий граждан, если подать заявку до 1 ноября 2024 года.

Об этом сообщила одна из областных военных администраций.

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Кто и где имеет право на денежную помощь

Отмечается, что единовременная материальная денежная помощь доступна в Черновицкой области. Выплаты будут предоставлены для поддержки детей погибших или умерших военнослужащих и волонтеров.

Согласно программе, речь идет о предоставлении помощи малолетним и несовершеннолетним детям погибших/умерших защитников и волонтеров до достижения ими совершеннолетия, а в случае обучения на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического) и высшего образования — до конца обучения в соответствующих учебных заведениях, до достижения 23 лет (если у них нет собственных семей).

Сумма денежной помощи и как получить

Все дети получают одинаковую сумму пособия в 5 тыс. гривен. Хотя она посвящена Рождественским праздникам, однако заявки подавать в органы соцзащиты необходимо уже сейчас. Списки будут сформированы до 1 ноября 2024 года.

Подавать заявки на выплату может один из родителей, законный представитель ребенка или даже сам ребенок в случае достижения совершеннолетия.

Вместе с заявлением следует подать пакет документов:

паспорт и выписку из реестра территориальной громады (копия);

идентификационный код (копия);

свидетельство о рождении (копия);

удостоверение установленного образца (копия);

справка о взятии на учет ребенка как внутренне перемещенное лицо (при наличии);

справка об обучении (оригинал).

Заявления и документы следует подавать в структурные подразделения социальной защиты населения. Там работники должны не позднее, чем до 1 ноября прислать Департаменту соцзащиты населения областной военной администрации сформированы поименные списки заявителей с информацией (фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя денежной помощи, адрес места жительства, категория получателя денежной помощи).

Объявление. Источник: Черновицкая ОВА

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине многодетные семьи могут оформить ежемесячное пособие на третьего и каждого следующего малолетнего ребенка. Известно, каков размер выплат и список необходимых документов в 2024 году.

Также мы писали, что пенсионеры имеют право на денежную помощь от ВПП ООН. Выплаты с 1 октября 2024 года начислят проживающим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии.