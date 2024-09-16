Беженцы в ЕС — где беженцам будут платить за возврат 1,4 млн грн

Беженцы во временном убежище. Фото: ukrayina.pl

Одна из стран Европейского Союза (ЕС) планирует существенно повысить выплату украинским беженцам за возвращение на родину. При желании покинуть страну предлагают платить до 350 тыс. шведских крон (около 1,5 млн гривен).

Об этом сообщает издание Aftonbladet.

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Соответствующую программу намерена запустить Швеция в 2026 году. На соответствующие цели в бюджете планируют зарезервировать 1,4 млрд шведских крон. Этого объема должно хватить на участие в программе 4 тыс. граждан (при предоставлении максимальной суммы выплаты).

Известно, что подавать заявки на такие гранты смогут граждане, которым предоставлена временная защита или постоянное разрешение на проживание.

Инициаторами такой идеи стали представители правопопулистской партии "Шведские демократы", которая на предыдущих выборах в парламент набрала более 20% голосов, став второй по популярности.

В то же время некоторые местные регуляторы выступили с критикой предложения, утверждая, что это может иметь негативное влияние на интеграцию мигрантов в шведское общество.

Какие сейчас выплаты за возвращение домой

Сейчас беженцы также могут получить средства на возвращение в страну своего происхождения в размере 10 тыс. крон на взрослого человека и 5 тыс. крон на ребенка, однако не более 40 тыс. крон на всю семью. Поскольку такие выплаты их не привлекают, ведь в прошлом году программой воспользовался всего один человек, выплаты хотят увеличить.

Как сообщают в Министерстве миграции, в стране находятся 400-500 тыс. мигрантов, которые считаются безработными или имеют трудности с заработком. Им выплачивают пособие, что оказывает дополнительное давление на бюджет.

"Они могут почувствовать, что жизнь в Швеции сложилась не так, как они хотели, что они застряли в изоляции или что вы старше и хотите вернуться в страну, из которой вы родом", — сообщили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Венгрии издало указ об отмене финансируемого государством убежища для беженцев из западной Украины, оставив многих без крова. Это прямое нарушение законодательства ЕС.

Также мы писали, что власти Германии продолжают оказывать финансовую поддержку украинским гражданам, получившим временную защиту. Известно, какие суммы предусмотрены в 2024 году.