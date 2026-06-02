Трудовые мигранты и дефицит кадров: Мазепа рассказал, что ждет Украину

Мигранты, СЕО Concorde Capital Игорь Мазепа.

Украина будет нуждаться в привлечении трудовых мигрантов для восстановления экономики и реализации масштабных проектов после войны. В то же время тема дефицита кадров в стране уже сейчас становится одной из ключевых проблем для бизнеса и инвесторов.

Об этом рассказал СЕО инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, отвечая на вопросы журналистов Новини.LIVE во время конференции Forbes Money.

По его словам, проблема нехватки рабочей силы не является уникальной для Украины, ведь через подобные процессы ранее проходили многие европейские страны.

Почему Украине нужны трудовые мигранты

Игорь Мазепа считает, что для послевоенного восстановления стране понадобится значительное количество работников, а потому привлечение трудовых мигрантов является вполне закономерным процессом.

"Точно страна нуждается в таком количестве трудовых эмигрантов, которое необходимо для того, чтобы иметь руки реализовывать все эти идеи, планы и отстраивать", — отметил он.

По мнению бизнесмена, подобные процессы уже неоднократно происходили в мире. В качестве примера он привел трудовую миграцию поляков в Великобританию, из-за чего сегодня сама Польша сталкивается с дефицитом работников.

"Украинцы едут в Польшу, в Германию. И уже пришла очередь, скорее всего, для того, чтобы с Востока трудовые эмигранты приезжали к нам в Украину", — сказал Мазепа.

Он также добавил, что не видит в этом негатива и считает, что трудовая миграция может иметь положительное влияние не только на экономику, но и на культурную среду Украины.

Как это повлияет на экономику и инвестиции

СЕО Concorde Capital убежден, что главным препятствием для бизнеса сегодня является именно нехватка работников. Именно поэтому, по его словам, привлечение иностранной рабочей силы может положительно повлиять на инвестиционный климат.

"Отсутствие рабочей силы — это первое препятствие, которое любой предприниматель чувствует. Поэтому это только положительно", — подчеркнул он.

В то же время Мазепа считает, что государство способно эффективно контролировать масштабы трудовой миграции с помощью бюрократических механизмов и системы трудовых виз.

"Трудовые визы имеют какой-то срок годности. Закончилась виза — поехали домой", — подытожил бизнесмен.

Поэтому, по его мнению, вообще нет никакого вопроса с тем, чтобы это урегулировать правильно.

