Трудові мігранти та дефіцит кадрів: Мазепа розповів, що чекає Україну

Україна потребуватиме залучення трудових мігрантів для відбудови економіки та реалізації масштабних проєктів після війни. Водночас тема дефіциту кадрів в країні вже зараз стає однією з ключових проблем для бізнесу та інвесторів.

Про це розповів СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, відповідаючи на питання журналістів Новини.LIVE під час конференції Forbes Money.

За його словами, проблема нестачі робочої сили не є унікальною для України, адже через подібні процеси раніше проходили багато європейських країн.

Чому Україні потрібні трудові мігранти

Ігор Мазепа вважає, що для повоєнного відновлення країні знадобиться значна кількість працівників, а тому залучення трудових мігрантів є цілком закономірним процесом.

"Точно країна потребує таку кількість трудових емігрантів, яка необхідна для того, щоб мати руки реалізовувати всі ці ідеї, плани і відбудовувати", — зазначив він.

На думку бізнесмена, подібні процеси вже неодноразово відбувалися у світі. Як приклад він навів трудову міграцію поляків до Великої Британії, через що сьогодні сама Польща стикається з дефіцитом працівників.

"Українці їдуть у Польщу, у Німеччину. І вже прийшла черга, скоріш за все, для того, щоб зі Сходу трудові емігранти приїздили до нас в Україну", — сказав Мазепа.

Він також додав, що не бачить у цьому негативу та вважає, що трудова міграція може мати позитивний вплив не лише на економіку, а й на культурне середовище України.

Як це вплине на економіку та інвестиції

СЕО Concorde Capital переконаний, що головною перешкодою для бізнесу сьогодні є саме нестача працівників. Саме тому, за його словами, залучення іноземної робочої сили може позитивно вплинути на інвестиційний клімат.

"Відсутність робочої сили — це перша перешкода, яку будь-який підприємець відчуває. Тому це тільки позитивно", — наголосив він.

Водночас Мазепа вважає, що держава здатна ефективно контролювати масштаби трудової міграції за допомогою бюрократичних механізмів та системи трудових віз.

"Трудові візи мають якийсь термін придатності. Закінчилася віза — поїхали додому", — підсумував бізнесмен.

Тож, на його думку, взагалі немає жодного питання з тим, щоб це врегулювати правильно.

