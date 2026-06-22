Обстрел повредил имущество: как получить компенсацию от страховой

Поврежденный дом в результате обстрелов, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Выбитые окна после взрыва, поврежденный автомобиль или разрушенный дом уже стали новой реальностью для украинцев. Но не все знают, что от таких рисков можно застраховаться и получить компенсацию, если имущество пострадает в результате обстрела или атаки дронов.

На какие выплаты можно рассчитывать, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на канал "Дом".

Как работает страхование от военных рисков

Украинцы всё чаще пользуются страхованием жилья и автомобилей. Только в прошлом году было выплачено более 110 млн грн компенсаций за имущество, повреждённое в результате войны. Речь идёт как о жилье, так и о транспортных средствах.

Какие выплаты могут получить владельцы автомобилей

Для водителей доступно несколько вариантов страховой защиты. В стандартных договорах КАСКО уже предусмотрено покрытие части военных рисков. Обычно оно составляет около 10% стоимости автомобиля или до 300 тыс. грн.

Однако можно оформить отдельную страховку с более широким покрытием. В таком случае максимальная сумма выплаты составит 3 млн грн.

Что делать после повреждения имущества

После обращения страховщик организует осмотр поврежденного имущества и оценку ущерба. Также понадобятся документы от полиции или ГСЧС, подтверждающие, что повреждения произошли именно в результате военных действий.

После этого начинается урегулирование страхового случая. Выплата средств или ремонт автомобиля обычно занимают от одной до двух недель.

Можно ли застраховать квартиру или дом

Такие полисы в последние годы пользуются большой популярностью, особенно среди жителей Киева и крупных городов. Страховка покрывает последствия обстрелов, взрывных волн и атак беспилотников. Можно застраховать квартиру на сумму до 3 млн грн, а частный дом — до 5 млн грн.

Какие повреждения встречаются чаще всего

Чаще всего после взрывов люди обращаются из-за выбитых окон, поврежденных дверей и внутренней отделки жилья. Одному из пострадавших уже выплатили около 500 тыс. грн компенсации.

Бывают и более серьёзные ситуации. Например, после взрыва вражеского дрона рядом с домом сумма ущерба превысила 1 млн грн, и владельцу выплатили эти деньги.

Сколько стоит страхование

Цена зависит от стоимости имущества и выбранного покрытия. Например, страхование автомобиля стоимостью 500 тысяч гривен обойдется примерно в 8 тысяч гривен в год.

Что касается жилья, то страховой полис с покрытием от 500 тысяч гривен будет стоить около 5–6 тысяч гривен в год. Страховые взносы можно платить частями ежеквартально.

От чего зависит размер компенсации

Можно получить не более той суммы, на которую застраховано имущество. Если автомобиль или квартира застрахованы на 500 тысяч гривен, то даже в случае полного уничтожения владелец не сможет получить больше этой суммы.

Ранее Новини.LIVE сообщали о новой компенсации за поврежденные или уничтоженные в результате войны автомобили. Правительство готовит программу по аналогии с «еВідновлення». Сумма выплат будет зависеть от состояния транспортного средства, его возраста и пробега.

Еще Новини.LIVE сообщали, что украинцам доступна компенсация за моральный ущерб от войны. Суд отмечает, что сам факт страданий из-за обстрелов, потери жилья или переселения признается, но суммы не определяются автоматически. Поэтому выплаты будут индивидуальными.