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Обмен валют в Украине — как продать поврежденные деньги

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 15:34
Валюту не принимают в банках — реально ли обменять деньги
Человек держит доллары в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине как банки, так и обменники иногда отказываются покупать у граждан доллары или другую иностранную валюту, если купюры повреждены. Однако не спешите выбрасывать такие деньги — их еще можно обменять, если вы готовы на дополнительные расходы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Как обменять поврежденные деньги

Если банк или обменник отказывает в приеме сильно поврежденных иностранных банкнот, один из вариантов — заказать услугу инкассо, говорится в постановлении Национального банка Украины (НБУ). Ее суть в том, что поврежденную купюру передадут в иностранный банк-корреспондент, который ее заменит.

В 2025 году комиссия за инкассо в украинских банках является следующей:

  • ПриватБанк — 10%;
  • ПУМБ — 12%;
  • Райффайзен Банк— 7%;
  • MTB-Bank — 20%;
  • Кредобанк — 15%.

Что еще стоит знать

В эпоху стремительного развития современных технологий центробанки всех стран пытаются усовершенствовать национальные валюты, чтобы снизить уровень их подделок. Однако фальшивые деньги все равно попадают в руки граждан, украинцев в частности.

Так, по данным Национального банка Украины, среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США - 93% от общего количества. На евро в прошлом году приходилось лишь 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Ранее мы рассказывали о купюрах с номиналом более 100 долларов. Самой большой купюрой, которая когда-то находилась в обращении, является банкнота в 1 тыс. долларов. Узнавайте также, примут ли в обменнике надорванные доллары.

 

банки доллар евро валюта обменники обмен
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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