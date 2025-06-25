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Вони існують — де знайти купюри більші за 100 доларів

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Дата публікації: 25 червня 2025 21:04
Максимальна купюра долара США — чому її вже не друкують
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Чи є у США купюра більша за 100 доларів

Долар США — одна із найстабільніших та найвідоміших валют світу, на показники якої зважають в усьому світі. Тож багатьох цікавить питання щодо максимального номіналу валюти

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Чи є у США купюра більша за 100 доларів

Як пише The Bureau of Engraving and Printing, у 2025 році в обігу у США перебувають купюри семи номіналів:

  • 1 долар;
  •  2 долари;
  • 5 доларів;
  • 10 доларів;
  • 20 доларів;
  • 50 доларів;
  • 100 доларів.

Дійсними досі вважаються усі випущені з 1914 року доларові банкноти. 

Тож найбільшою станом на зараз купюрою є 100 доларів. Однак так було не завжди: до 1969 році в обігу перебували й більші номінали. Наприклад:

  • 500 доларів;
  • 1 тис. доларів;
  • 5 тис. доларів;
  • 10 тис. доларів;

Та найбільшою доларовою банкнотою за увесь час, випущеною американським урядом, є купюра у 100 тис. доларів.

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Купюра у 100 тис. доларів. Фото: Bep.gov

Її випустили у 1934 році для внутрішніх розрахунків між Федеральними резервними банками, тож до пересічних американців вона так і не потрапила. На банкноті був портрет президента Вудро Вілсона.

Друк цих купюр був скасований рішенням президента Річарда Ніксона, який побоювався, що організована злочинність в країні матиме джерела фінансування. Залишки банкнот в обігу почали поступово вилучати.

І хоча технічно купюри у понад 100 доларів досі існують у природі — у повсякденному житті їх вже не зустрінеш. За межами США, і в Україні зокрема, вони можуть бути лише у приватних колекціях.

Раніше ми розповідали, що найстарішою валютою у світі вважають британський фунт стерлінгів. В літописах перші згадки про ці гроші з'явилися ще у 760 році. Дізнавайтесь також, коли вигідно продати чи придбати долари.

гроші долар валюта банкнота купюра
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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