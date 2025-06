Максимальна купюра долара США — чому її вже не друкують

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Долар США — одна із найстабільніших та найвідоміших валют світу, на показники якої зважають в усьому світі. Тож багатьох цікавить питання щодо максимального номіналу валюти.

Чи є у США купюра більша за 100 доларів

Як пише The Bureau of Engraving and Printing, у 2025 році в обігу у США перебувають купюри семи номіналів:

1 долар;

2 долари;

5 доларів;

10 доларів;

20 доларів;

50 доларів;

100 доларів.

Дійсними досі вважаються усі випущені з 1914 року доларові банкноти.

Тож найбільшою станом на зараз купюрою є 100 доларів. Однак так було не завжди: до 1969 році в обігу перебували й більші номінали. Наприклад:

500 доларів;

1 тис. доларів;

5 тис. доларів;

10 тис. доларів;

Та найбільшою доларовою банкнотою за увесь час, випущеною американським урядом, є купюра у 100 тис. доларів.

Купюра у 100 тис. доларів. Фото: Bep.gov

Її випустили у 1934 році для внутрішніх розрахунків між Федеральними резервними банками, тож до пересічних американців вона так і не потрапила. На банкноті був портрет президента Вудро Вілсона.

Друк цих купюр був скасований рішенням президента Річарда Ніксона, який побоювався, що організована злочинність в країні матиме джерела фінансування. Залишки банкнот в обігу почали поступово вилучати.

І хоча технічно купюри у понад 100 доларів досі існують у природі — у повсякденному житті їх вже не зустрінеш. За межами США, і в Україні зокрема, вони можуть бути лише у приватних колекціях.

