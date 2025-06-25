Максимальна купюра долара США — чому її вже не друкують

Вони існують — де знайти купюри більші за 100 доларів
Долар США — одна із найстабільніших та найвідоміших валют світу, на показники якої зважають в усьому світі. Тож багатьох цікавить питання щодо максимального номіналу валюти.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Чи є у США купюра більша за 100 доларів
Як пише The Bureau of Engraving and Printing, у 2025 році в обігу у США перебувають купюри семи номіналів:
- 1 долар;
- 2 долари;
- 5 доларів;
- 10 доларів;
- 20 доларів;
- 50 доларів;
- 100 доларів.
Дійсними досі вважаються усі випущені з 1914 року доларові банкноти.
Тож найбільшою станом на зараз купюрою є 100 доларів. Однак так було не завжди: до 1969 році в обігу перебували й більші номінали. Наприклад:
- 500 доларів;
- 1 тис. доларів;
- 5 тис. доларів;
- 10 тис. доларів;
Та найбільшою доларовою банкнотою за увесь час, випущеною американським урядом, є купюра у 100 тис. доларів.
Її випустили у 1934 році для внутрішніх розрахунків між Федеральними резервними банками, тож до пересічних американців вона так і не потрапила. На банкноті був портрет президента Вудро Вілсона.
Друк цих купюр був скасований рішенням президента Річарда Ніксона, який побоювався, що організована злочинність в країні матиме джерела фінансування. Залишки банкнот в обігу почали поступово вилучати.
І хоча технічно купюри у понад 100 доларів досі існують у природі — у повсякденному житті їх вже не зустрінеш. За межами США, і в Україні зокрема, вони можуть бути лише у приватних колекціях.
Раніше ми розповідали, що найстарішою валютою у світі вважають британський фунт стерлінгів. В літописах перші згадки про ці гроші з'явилися ще у 760 році. Дізнавайтесь також, коли вигідно продати чи придбати долари.
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