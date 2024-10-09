Обмен валют в Украине — известно, принимают ли доллары 1996 года

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине разрешается осуществление валютно-обменных операций с купюрами давних лет выпуска. Известно, действительны ли банкноты американской валюты в 1996 году.

Об этом пишет "24 Канал".

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Можно ли осуществлять обмен долларов 1996 года

Хотя в Украине доллары 1996 года называют "старыми", ведь такие купюры выпускали с обновленным дизайном и элементами защиты, однако в Национальном банке Украины (НБУ) не введено никаких запретов на осуществление валютно-обменных операций с купюрами давних лет выпуска.

По данным Нацбанка, все доллары, выпущенные с 1914 года, обязаны принимать все банки и небанковские банки. Это прописано в постановлении Нацбанка №502.

Учитывая это, доллары 1996 года — не исключение. Важным фактором является не год выпуска и номинал банкноты, а подлинность и неизношенность. То есть не существует ограничений по обмену валюты по номиналам или году эмиссии, если купюры в надлежащем состоянии.

Также граждане могут самостоятельно проверить доллары на подлинность. Для этого необходимо обратить внимание на несколько деталей, которые обязательно должны быть на купюрах.

микропечать;

защитная полоска;

чернила, меняющие цвет.

Также в НБУ отмечают, что в нормативно-правовых актах нет такого понятия как "старые" банкноты, отменено и определение — "частично изношенные банкноты".

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году сократился объем денежных переводов в Украину из-за границы. Показатель за январь-август упал на 14%.

Также мы писали, что в сентябре существенно вырос спрос на валюту со стороны населения. Граждане приобрели долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем было в августе.