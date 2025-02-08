Обмен долларов в 2025 году — о чем в НБУ предупредили украинцев

Несколько купюр американских долларов. Фото: УНИАН

В Украине некоторые обменники все еще могут отказать в обмене иностранной валюты из-за года выпуска, хотя сейчас это происходит не так часто. В Национальный банк Украины (НБУ) ежемесячно поступает не более 10 обращений, в которых есть жалобы на действия обменников.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Чаще всего право граждан на обмен валют нарушают в нелегальных обменниках, которые работают без лицензии НБУ. Легальные пункты обмена валют придерживаются правил и принимают банкноты независимо от года их эмиссии.

"Проблема, которая снова появилась на страницах медиа, может крыться в теневом секторе, где работают учреждения, не имеющие лицензии НБУ. Единственным методом борьбы с такими нелегальными обменниками является привлечение правоохранителей",— говорят в Нацбанке.

В пресс-службе также напомнили, что:

все деньги из-за рубежа, если подлинность банкнот подтвердилась с использованием счетчиков и детекторов, должны обмениваться без исключений;

банки и небанковские учреждения не могут отказать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центробанков, если их подлинность подтвердилась после проверки на соответствующем оборудовании;

банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

если банкноты имеют существенные признаки износа, должна состояться операция инкассо. Банки и небанковские учреждения, которые проводят такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.

если банк или обменник отказываются принимать на обмен валюту, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования, потребители имеют право обратиться в НБУ.

Напомним, с 1 февраля в Украине заработали новые правила финансового мониторинга. Нововведения направлены на борьбу с теневой экономикой.

Также мы рассказывали, что украинцы с началом 2025 года приобрели почти 1 млрд долларов. Спрос на валюту США растет на фоне улучшения макроэкономических показателей.