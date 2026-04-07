Покупка долларов в ПриватБанке: могут ли выдать купюры 1914 года выпуска

Валюта в кошельке.

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, законно ли выдавать клиентам во время операции покупки валюты купюры 1914 года выпуска. Также объяснили, куда необходимо жаловаться в случае отказа в принятии старых, но действующих банкнот.

Какие доллары принимает ПриватБанк в 2026 году

По информацию банка, Национальный банк Украины (НБУ) в работе с американскими долларами придерживается позиции Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Согласно ей, всем банкам, небанковским учреждениям запрещается отказывать клиентам в осуществлении операций с купюрами иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, подлинность которых подтверждается соответствующим оборудованием. Это прописано в пункте 33 постановления Нацбанка №1 от 02.01.2019 года.

В связи с этим все украинские банки и обменники имеют законное право осуществлять операции с американскими долларами всех годов выпуска, начиная с 1914 года.

Что делать, если банк отказал в обмене валюты

В ПриватБанке объясняют, если клиентам отказано в принятии банкноты исключительно из-за года выпуска или выставлен меньший курс, это будет расцениваться как нарушение требования НБУ.

В таком случае гражданам рекомендуют писать жалобы в Нацбанк на учреждения.

Кроме того, отмечают, что клиенты могут жаловаться также на обменники, которые заявляют, что готовы принять старые доллары по более низкому курсу.

В ПриватБанке отметили, что политика правительства США заключается в том, что все дизайны купюр ФРС считаются законным платежным средством или юридически действительным для осуществления платежей независимо от того, когда банкноты были выпущены. Эта политика распространяется на все номиналы банкнот с 1914 года по сей день.

Также в Соединенных Штатах не выводили никакие старые доллары из обращения, поэтому юридически разницы между банкнотами разных лет нет. Если соответствующий процесс и начнется, то продлится еще много лет.

Если клиенты имеют старые долларовые купюры, их можно:

не трогать, ведь они являются действующими;

осуществить обмен на гривну;

положить на депозит, карту, приобрести ОВГЗ;

осуществить обмен на евро;

отдать тем, кто выезжает за границу.

"ПриватБанк принимает все доллары по официальному курсу, если состояние банкноты удовлетворительное. Если банкнота повреждена, банк принимает ее на инкассо. Инкассо — это процедура замены поврежденных валютных купюр (например, которые долго были в воде, имеют надписи, оторванный кусок и т.д.) на новые", — добавили в банке.

