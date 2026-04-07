Купівля доларів у ПриватБанку: чи можуть видати купюри 1914 року випуску

Валюта у гаманці.

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли, чи законно видавати клієнтам під час операції купівлі валюти купюри 1914 року випуску. Також пояснили, куди необхідно скаржитися у разі відмови у прийнятті старих, але чинних банкнот.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

Які долари приймає ПриватБанк у 2026 році

За інформацію банку, Національний банк України (НБУ) в роботі з американськими доларами дотримується позиції Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Згідно з нею, усім банкам, небанківським установам забороняється відмовляти клієнтам у здійсненні операцій з купюрами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту цілком відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, справжність яких підтверджується відповідним обладнанням. Це прописано у пункті 33 постанови Нацбанку №1 від 02.01.2019 року.

У зв'язку з цим всі українські банки та обмінники мають законне право здійснювати операції з американськими доларами всіх років випуску, починаючи з 1914 року.

Що робити, якщо банк відмовив в обміні валюти

У ПриватБанку пояснюють, якщо клієнтам відмовлено у прийнятті банкноти виключно через рік випуску або виставлено менший курс, це буде розцінюватися як порушення вимоги НБУ.

У такому разі громадянам рекомендують писати скарги до Нацбанку на установи.

Окрім того, наголошують, що клієнти можуть скаржитися також на обмінники, які заявляють, що готові прийняти старі долари за нижчим курсом.

У ПриватБанку зауважили, що політика уряду США полягає в тому, що всі дизайни купюр ФРС вважаються законним платіжним засобом або юридично дійсним для здійснення платежів незалежно від того, коли банкноти були випущені. Ця політика поширюється на всі номінали банкнот з 1914 року донині.

Також у Сполучених Штатах не виводили жодні старі долари з обігу, тому юридично різниці між банкнотами різних років немає. Якщо відповідний процес і почнеться, то триватиме ще багато років.

Якщо клієнти мають старі доларові купюри, їх можна:

не чіпати, адже вони є чинними;

здійснити обмін на гривню;

покласти на депозит, карту, придбати ОВДП;

здійснити обмін на євро;

віддати тим, хто виїздить за кордон.

"ПриватБанк приймає всі долари за офіційним курсом, якщо стан банкноти задовільний. Якщо банкнота пошкоджена, банк приймає її на інкасо. Інкасо — це процедура заміни пошкоджених валютних купюр (наприклад, які довго були у воді, мають надписи, відірваний шматок тощо) на нові", — додали в банку.

