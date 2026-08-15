Обмен валюты в банках: НБУ назвал признаки подозрительных операций

Люди возле Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Обмен валюты обычно не представляет особых трудностей: пришел в банк, сдал гривны — получил доллары или евро. Но теперь некоторые действия клиента могут привлечь дополнительное внимание финансового учреждения. НБУ рекомендует банкам обращать внимание не только на сумму конкретной операции по обмену, но и на поведение человека, а также на связь между несколькими операциями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал "Лига Закон".

Кто может попасть в поле зрения банка

Прежде всего речь идет о людях, которые пытаются разбить крупную сумму на несколько меньших обменных операций за короткий промежуток времени. Например, вместо одной крупной операции клиент проводит несколько транзакций, каждая из которых не превышает 400 000 гривен в эквиваленте. Такое поведение может расцениваться как попытка избежать дополнительного внимания со стороны финансового мониторинга.

Подозрение также могут вызвать ситуации, когда связанные между собой операции проводят разные люди. То есть если одна сумма фактически распределяется между несколькими лицами, банк должен учитывать связь между такими транзакциями и проверять обстоятельства их проведения.

Какое поведение может вызвать вопросы

НБУ отдельно обратил внимание на поведение людей непосредственно в отделении. Дополнительные вопросы могут возникнуть, если у кассы люди передают друг другу наличные, телефоны или другие вещи либо привлекают третьих лиц для проведения обмена.

К факторам, на которые банкам рекомендуется обращать внимание, также относятся использование несовершеннолетних для финансовых операций и попытки скрыть внешность при посещении отделения.

Важно, что сам по себе один из таких признаков не означает, что человек нарушил закон. Банк должен оценивать ситуацию в совокупности — в частности, характер операции, поведение клиента и связь между транзакциями.

Почему банк может проверять операции

Регулятор хочет, чтобы банки видели не только отдельную операцию, но и всю картину в целом. Если человек регулярно проводит связанные между собой операции, распределяет их между разными лицами или намеренно дробит суммы, это может стать основанием для дополнительной проверки.

Особую роль в таких проверках играют камеры в отделениях. По видеозаписям можно установить, кто именно передавал деньги, как происходил обмен и соответствует ли фактическая ситуация информации, которую предоставляет клиент. Поэтому для клиентов главное — не пытаться искусственно делить одну крупную операцию на несколько меньших или проводить ее через других людей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые переводы с карты на карту могут заинтересовать банк или налоговую, особенно если речь идет о крупных суммах или регулярных поступлениях. В то же время деньги от ближайших родственников — родителей, детей, мужа или жены, родных братьев и сестер, бабушки, дедушки и внуков — не облагаются налогом, тогда как переводы от друзей или других посторонних лиц могут иметь налоговые последствия.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые переводы из-за рубежа могут привлечь внимание украинской налоговой службы, ведь Украина автоматически обменивается финансовой информацией с более чем 120 странами в соответствии со стандартом CRS. В то же время правила зависят от сервиса: Revolut передает данные через банковскую систему, Wise — в зависимости от юридического лица и налогового резидентства, а информация из Payoneer может поступать при определенных условиях, в частности в отношении счетов в евро или фунтах и европейских карт.