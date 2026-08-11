ПриватБанк объявил о новых лимитах: что изменилось в покупке валюты и переводах

Женщина возле ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиентам ПриватБанка стало доступно больше валютных операций. Отныне в Приват24 можно покупать безналичную валюту на сумму до 200 000 гривен в месяц вместо прежних 50 000. Также банк увеличил лимиты на расчеты картами за рубежом, снятие наличной валюты и отдельные SWIFT-переводы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Новые правила вступают в силу с 11 августа 2026 года после решения Национального банка о смягчении валютных ограничений.

Что изменилось для клиентов ПриватБанка

Самое заметное изменение — лимит на покупку безналичной валюты онлайн. Ранее через Приват24 можно было приобрести валюту в пределах 50 000 гривен в месяц, теперь — до 200 000 гривен. Лимит обновляется первого числа каждого месяца.

Также до 200 000 гривен в месяц увеличен лимит на расчеты гривневой картой за рубежом за товары, работы и услуги. В этот лимит также учитываются соответствующие SWIFT-переводы. Увеличили и возможность снятия наличной валюты с валютных счетов в Украине и за рубежом.

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Отдельный лимит — на SWIFT-переводы

Клиенты также получили больше возможностей для SWIFT-переводов со своих валютных счетов за границу, если деньги используются для оплаты товаров и услуг для личных нужд. То есть теперь часть расходов за границей можно производить с учетом обновленных лимитов, а не старых ограничений.

Каков лимит на аренду жилья за рубежом

Отдельно увеличили лимит на оплату аренды жилья и услуг проживания за рубежом. Теперь он составляет до 500 000 гривен в месяц при условии перевода с валютного счета.

В этот лимит входят как SWIFT-переводы, так и соответствующие расчеты по карте.

Как сделать SWIFT-перевод в Приват24

Осуществить перевод можно непосредственно в Приват24. В мобильном приложении необходимо:

открыть раздел "Еще";

выбрать "SWIFT";

нажать "Отправить".

В веб-версии Приват24 необходимо:

перейти в "Сервисы"

выбрать "Переводы"

выбрать "SWIFT".

Ранее Новини.LIVE писали о скрытых комиссиях в ПриватБанке. Некоторые операции с картами могут обходиться клиентам в дополнительные расходы. В частности, комиссия зависит от типа карты и способа оплаты: за снятие собственных средств может взиматься 1%, а оплата коммунальных услуг через 3700 может оказаться значительно дороже, чем через Приват24.

Также Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк может изменить тарифы на международные переводы после 31 августа. Если акцию не продлят, комиссия за перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту вырастет с 1% до стандартных 2%, а за зачисление средств с карты иностранного банка — с 1% до 1,5%.