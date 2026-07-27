Налоговая отслеживает деньги украинцев за границей: что нужно знать о Revolut, Wise, PayPal и Payoneer

Женщина переводит деньги, наличка в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Если вы получаете деньги из-за рубежа через популярные платежные сервисы, стоит знать, что часть информации о ваших счетах может автоматически попадать в украинскую налоговую службу. ГНС автоматически получает информацию о счетах украинцев в более чем 120 странах. При этом не все международные платежные сервисы передают данные одинаково.

Что нужно знать, чтобы не возникло проблем с налогами, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на экспертов ресурса Налоги физических лиц и ФЛП.

Какие сервисы передают информацию в налоговую

Украина уже полноценно работает по международному стандарту автоматического обмена финансовой информацией CRS с более чем 120 странами. После введения новых правил CRS 2.0 прозрачность зарубежных счетов украинцев стала еще выше.

По словам экспертов, доступ налоговой службы к информации зависит от того, как работает конкретный сервис.

Revolut работает как полноценный банк и полностью подключен к системе CRS. Поэтому информация о счетах украинских клиентов автоматически передается в ГНС.

Читайте также:

Wise имеет несколько юридических лиц в разных странах. Если при регистрации пользователь подтверждал свое налоговое резидентство, его данные также могут передаваться украинской налоговой службе.

Когда Payoneer передает данные

С Payoneer ситуация сложнее. Поскольку головная компания зарегистрирована в США, которые не участвуют в системе CRS, информация о долларовых счетах автоматически не передается.

Но данные все же могут попасть в ГНС, если:

у пользователя есть счета в евро или фунтах стерлингов;

он пользуется физической картой, выпущенной ирландским банком;

он зарегистрирован по европейскому адресу.

Что касается PayPal

В PayPal сама система не передает информацию о внутренних переводах. Но операции становятся видимыми после того, как деньги выводятся на личную банковскую карту.

Эксперты также отмечают, что украинские ФЛП не могут напрямую выводить средства из PayPal на предпринимательский счет. Поэтому бизнес-платежи, полученные через этот сервис, могут считаться личным доходом физического лица. В таком случае при проверке они будут облагаться налогом по ставке 18% НДФЛ и военным сбором.

Как ИП правильно получать деньги

Эксперты советуют предпринимателям, работающим через Wise или Payoneer, обязательно переводить полученные средства на свой предпринимательский счет в украинском банке.

Алгоритм выглядит следующим образом:

в день поступления валюты на счет фиксируется официальный курс НБУ — именно эта дата считается датой получения дохода;

до конца отчетного квартала деньги необходимо перевести на валютный IBAN предпринимателя в украинском банке.

Если же средства остаются на балансе платежной системы или переводятся на обычную карту физического лица, налоговая может расценить их как личный доход гражданина, который облагается налогом по общим ставкам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк устанавливает лимиты на карточные переводы, однако клиенты могут изменить эти ограничения самостоятельно. Настроить сумму переводов или отменить отдельные ограничения можно через мобильное приложение банка или чат-бот, изменив параметры нужной карты.

Также Новини.LIVE писали, что переводы от родственников из-за рубежа могут повлиять на право на получение помощи для малообеспеченных семей. При расчете доходов ПФУ учитывает не только зарплаты или пенсии, но и такие денежные поступления, из-за чего выплаты могут быть уменьшены или не назначены.