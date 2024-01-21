Monobank заинтересовался оборотом денег на карточках клиентов – как не потерять доступ к средствам

Телефон в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В последнее время начали в сети появляться сообщения о том, что monobank выдвинул к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца. Это нововведение вызвало множество вопросов у клиентов банка.

С чем это связано и что делать, чтобы не потерять доступ к средствам, объясняет Finance.ua.

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Требование уточнить у каждого клиента объем финансовых операций, которые он планирует проводить в банке в течение месяца (с указанием четкого предела максимальной суммы операций) содержится в Постановлении НБУ №110 от 05.09.2023 года. Этим постановлением вносятся изменения в "Положение об осуществлении банками финансового мониторинга".

Это требование – это усиление и совершенствование процедур финансового мониторинга, который, среди прочего, требует периодической актуализации данных о клиентах банка. Именно поэтому при обращении клиентов в банк его менеджеры периодически предлагают клиентам обновить анкету-опросник "для финмониторинга". Таким образом, банки ведут борьбу с теневым рынком, незаконным предпринимательством и избежанием налогообложения.

Само требование уточнить максимальный месячный оборот по счетам клиента было направлено в банки в сентябре 2023 года. В конце декабря 2023 г. были внесены еще изменения в Положение о финмониторинге, касающиеся "политически значимых лиц" (PEP), и по итогам всех изменений Национальный банк захотел увидеть актуальную информацию.

Запрос от monobank о максимальном обращении денег. Скриншот: приложение monobank

Что может заинтересовать банки и вызвать подозрение

Внутренний банковский финансовый мониторинг может быть начат по следующим причинам:

На какой-то счет поступает очень много денег;

Сами платежи нетипичны для данного клиента (вызывают подозрение);

На какой-то счет уходит большое количество платежей, они идут очень часто или с определенной периодичностью.

То есть, если клиент банка получает много платежей, может возникнуть подозрение, что это физлицо занимается незаконной предпринимательской деятельностью.

Что будет, если превысить указанную сумму

Если все же это произойдет, банк вправе потребовать у клиента предоставления необходимого пакета документов, содержащих:

финансовую отчетность, раскрывающую сущность и содержание финансовых операций;

данные о фактическом движении товара, оказании услуг, выполнении работ;

данные об уплате налога на прибыль (доходы);

данные о ведении хозяйственной деятельности основными контрагентами клиента;

данные о найме лиц на условиях трудового договора и многое другое.

В случае, если речь идет просто о физическом лице, не предпринимателе, банк может потребовать документы, подтверждающие законность и легальность происхождения поступающих средств на счета клиента. Следует отметить, что пакет необходимых документов каждый банк может установить сам на основании собственного внутреннего Положения о финмониторинге.

Могут ли заблокировать карту

В Приложении 14 к Положению о финмониторинге, которое так и называется "Порядок замораживания и размораживания активов", говорится, что "банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента (лица), заморозить активы, связанные с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием (далее – активы террористов)".

"Понятно, что вас никто не будет объявлять террористом. Просто в банке прекрасно понимают, что если просто требовать у клиента список подтверждающих документов, то ждать его придется гораздо дольше, если клиент продолжит свободно пользоваться своими средствами", — сказано в сообщении.

При блокировании средств на счетах клиент будет просто вынужден поторопиться с предоставлением необходимых документов. Следует отметить, что при блокировании средств на счетах клиентов банк продолжает пользоваться ими совершенно бесплатно, что может создать для банка соблазн применять эту норму без крайней необходимости. Однако если это произойдет, клиент может обратиться за защитой своих прав в суд и подать банку иск об упущенной выгоде.

Напомним, что в государственном финучреждении "ПриватБанк" продолжается финансовый мониторинг, в рамках которого блокируют счета и доступ к приложению "Приват24" клиентов из-за подозрительных операций. Известно, возможно ли возобновление обслуживания в банке.