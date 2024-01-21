Яка сума грошей на рахунку може викликати увагу податкової служби

Гроші та телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У деяких випадках фінансові операції на картках українців можуть привернути увагу податкової. Через це громадян часто цікавить питання щодо того, скільки потрібно мати грошей на особистому рахунку, щоб відповідні органи зацікавилися транзакціями.

Про це розповіла бухгалтерка Леся Дністрянська на своїй сторінці в Instagram.

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Бухгалтерка пояснила, що є кілька варіантів, коли податкова може звернути увагу на фінансові операції за особистими банківськими картками. А саме:

Якщо протягом місяців на особисту картку надходять регулярні платежі від різних людей.

Якщо на картку одним платежем людина отримує велику суму у валюті, або 50 000 грн одним платежем.

Якщо протягом місяця людині на картку надійшло 400 000 грн і більше.

Тобто, якщо податковій стане відомо про здійснення таких операцій, то фахівці обов'язково перевірять діяльність тримача банківської картки.

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В Україні діє базовий Закон про запобігання та протидію відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Окрім того, банки на основі рішень НБУ встановлюють свої норми щодо перевірки клієнтів та їхніх операцій.

Розділ ІІІ закону про ПВК/ФТ зараховує до фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, порогові операції та підозрілі фінансові операції:

порогові фінансові операції — якщо сума, на яку здійснюється кожна з них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, — 55 тисяч гривень) за наявності однієї або більше таких ознак:

якщо хоча б одна зі сторін-учасниць фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи в державі, що здійснює збройну агресію проти України,

та/або в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних організацій у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,

фінансові операції політично значущих осіб, членів їхньої сім’ї та/або осіб, пов’язаних із політично значущими особами (PEPs);

платіжні операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом міністрів України до офшорних зон);

фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Підозрілі фінансові операції (діяльність) — фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу (СПФМ) має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Нагадаємо, що у державній фінустанові "ПриватБанк" продовжується фінансовий моніторинг, у рамках якого блокують рахунки та доступ до застосунку "Приват24" клієнтів через підозрілі операції. Відомо, чи можливе поновлення обслуговування у банку.