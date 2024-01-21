Monobank зацікавився обігом грошей на картках клієнтів — як не втратити доступ до коштів

Телефон в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Останнім часом почали в мережі з'являтись повідомлення, що monobank висунув до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця. Це нововведення викликало багато запитань у клієнтів банку.

З чим це пов'язано та що робити, щоб не втратити доступу до коштів, пояснює видання Finance.ua.

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Вимога уточнити у кожного клієнта обсяг фінансових операцій, які той планує проводити у банку протягом місяця (із зазначенням чіткої межі максимальної суми операцій) міститься у Постанові НБУ №110 від 05.09.2023 року. Цією постановою вносяться зміни до "Положення про здійснення банками фінансового моніторингу".

Ця вимога — це посилення та вдосконалення процедур фінансового моніторингу, який, серед іншого, потребує періодичної актуалізації даних про клієнтів банку. Саме тому під час звернення клієнтів до банку його менеджери періодично пропонують клієнтам оновити анкету-опитувальник "для фінмоніторингу". Таким чином банки ведуть боротьбу з тіньовим ринком, незаконним підприємництвом та уникненням оподаткування.

Сама вимога уточнити максимальний місячний оборот за рахунками клієнта була направлена до банків у вересні 2023 року. Наприкінці грудня 2023 року було внесено ще зміни до Положення про фінмоніторинг, що стосуються "політично значущих осіб" (PEP), і за підсумками всіх змін Національний банк захотів побачити актуальну інформацію.

Запит від monobank про максимальний обіг грошей. Скриншот: додаток monobank

Що може зацікавити банки та викликати підозру

Внутрішній банківський фінансовий моніторинг може бути розпочато з таких причин:

На якийсь рахунок надходить дуже багато грошей;

Самі платежі нетипові для даного клієнта (викликають підозру);

На якийсь рахунок йде велика кількість платежів, вони йдуть дуже часто або з певною періодичністю.

Тобто, якщо клієнт банку отримує багато платежів, може виникнути підозра, що ця фізособа займається незаконною підприємницькою діяльністю.

Що буде, якщо перевищити вказану суму

Якщо все ж таки це станеться, банк має право вимагати у клієнта надання необхідного пакету документів, що містять:

фінансову звітність, яка розкриває сутність та зміст фінансових операцій;

дані про фактичний рух товару, надання послуг, виконання робіт;

дані про сплату податку на прибуток (доходи);

дані щодо ведення господарської діяльності основними контрагентами клієнта;

дані про наймання осіб на умовах трудового договору та багато іншого.

У разі, якщо йдеться просто про фізичну особу, не підприємця, банк може вимагати документи, що підтверджують законність та легальність походження коштів, що надходять на рахунки клієнта. Слід зауважити, що пакет необхідних документів кожен банк може встановити сам, на підставі власного внутрішнього Положення про фінмоніторинг.

Чи можуть заблокувати картку

У Додатку 14 до Положення про фінмоніторинг, яке так і називається "Порядок заморожування та розморожування активів", сказано, що "банк зобов'язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, поширенням зброї масового ураження та її фінансуванням (далі – активи терористів)".

"Зрозуміло, що вас ніхто не оголошуватиме терористом. Просто в банку чудово розуміють, що якщо просто вимагати у клієнта список документів, що підтверджують, то чекати його доведеться набагато довше, якщо клієнт продовжить вільно користуватися своїми коштами", — сказано в повідомленні.

У разі блокування коштів на рахунках клієнт буде просто змушений поквапитися з наданням необхідних документів. Варто зазначити, що під час блокування коштів на рахунках клієнтів банк продовжує користуватися ними абсолютно безкоштовно, що може створити для банку спокусу застосовувати цю норму без крайньої необхідності. Проте, якщо це станеться, клієнт може звернутися за захистом своїх прав до суду та подати банку позов про втрачену вигоду.

Нагадаємо, що у державній фінустанові "ПриватБанк" продовжується фінансовий моніторинг, у рамках якого блокують рахунки та доступ до застосунку "Приват24" клієнтів через підозрілі операції. Відомо, чи можливе поновлення обслуговування у банку.