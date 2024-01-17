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Блокировка счета в ПриватБанке — можно ли возобновить обслуживание

17 января 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк сообщил, можно ли возобновить обслуживание после блокировки счета
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "ПриватБанк" продолжается финансовый мониторинг, в рамках которого блокируют счета и доступ к приложению "Приват24" клиентов из-за подозрительных операций. Известно, возможно ли возобновление обслуживания в банке.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Отказ в обслуживании в ПриватБанке

Как отметил один из клиентов банка, ему отказали в обслуживании из-за финансового мониторинга, и при выяснении причин в банке заявили, что могут возобновить деловые отношения. Однако не объяснили, что нужно сделать для прохождения процедуры финансового мониторинга.

"Получил отказ в обслуживании. Начал выяснять, в чем причина. Мне сообщили в онлайн чате ПриватБанка, о том, что причиной является финансовый мониторинг, и мне могут возобновить обслуживание. Но никто не предоставляет информацию, как мне пройти финансовый мониторинг, и что именно сделать для возобновления деловых отношений", — говорится в обращении клиента.

Финансовый мониторинг в ПриватБанке

Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк продолжает работать исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины (НБУ), регулирующих отношения в сфере банковской деятельности.

Банк осуществляет все мероприятия, согласно внутренним процедурам, отвечающим требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финмониторинга.

Финучреждение обязано принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, которые могли быть получены преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В банке объяснили, что обслуживание ограничено. В таком случае финучреждение разрывает деловые отношения, предоставив возможность перевода остатков в другой банк. Возможность возобновления сотрудничества не предусмотрена.

Для перечисления средств со счета следует обратиться в любое отделение банка, предоставив:

  • реквизиты счета, открытого в другом банке по имени клиента;
  • документы, где подтверждаются полномочия распоряжаться счетами;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • идентификационный номер;
  • заявление о перечислении денежных средств со счета.

 

Приватбанк
Источник: Минфин

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Напомним, ПриватБанк блокирует счета и разрывает отношения с клиентами, совершающими операции с криптовалютой. Для возобновления сотрудничества требуют решения правоохранительных органов о непричастности к мошенничеству.

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк запустил во время войны важную услугу, позволяющую оформлять и управлять своими страховками в онлайн-режиме через приложение. В "Приват24" в разделе "Мои страховки" можно самостоятельно совершать соответствующие операции без посещения отделения.

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