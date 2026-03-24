Обязательно в 2026 году: все госвыплаты подлежат декларированию

В Украине чуть ли не ежегодно внедряют новые социальные программы. Так государство пытается поддержать социально уязвимые категории населения во время полномасштабной войны с РФ. Но важно знать, что, например, социальные выплаты по программам єКнига, Пакунок школяра и Ветеранський спорт нужно декларировать.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подробнее о декларации госвыплат

Как отмечается в разъяснении, появление новых социальных программ не влияет на общие правила декларирования, но заполнять декларации нужно внимательно. Важнейшее правило — соцпомощь нужно декларировать, если речь идет о монетизации. Это касается случаев, когда выплата:

предоставляется в денежной форме;

имеет вид электронного сертификата или средств, которые можно потратить на товары или услуги.

Тогда такая социальная помощь — это доход, который надо отразить в декларации в отдельном разделе, как доход декларанта или члена его семьи.

Как понять, что соцвыплаты подлежат декларированию

Вообще специалисты отмечают, что предоставленные выплаты каждый раз нужно оценивать на соответствие двум важным критериям:

Имеет ли помощь денежную или монетизированную форму. Выплачивают ли деньги декларанту или членам его семьи.

Если как на первый, так и на второй вопрос можно ответить "да", тогда выплаты обязательно внесутся в декларацию. Поскольку список государственных программ постоянно расширяется, не стоит забывать, что правила остаются универсальными и применяются ко всем подобным случаям.

Ранее мы объясняли, нужно ли декларировать доходы украинским военнослужащим. В 2026 году украинцы отчитываются за 2025 год. Также писали, что по состоянию на начало марта 2026 года граждане Украины задекларировали 32,4 млрд грн доходов, полученных в 2025 году. Известно, сколько в стране миллионеров.

Частые вопросы

Как украинцам декларировать заработную плату?

Заработную плату в декларации нужно указывать одной суммой за год, если ее выплачивал один работодатель. Указывается сумма до уплаты налогов. Если доход вы получали от разных источников или в разных формах, каждый вид дохода отображается отдельно.

Какую сумму денег украинцам можно не указывать в декларации?

Граждане, у которых доход, расходы или стоимость приобретенного имущества не превышали сумму в 166 400 гривен, могут не подавать декларацию в НАПК. Это 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Если сумма больше, сообщить об этом нужно в течение 10 дней.