Обов'язково у 2026 році: усі держвиплати підлягають декларуванню

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplash

В Україні чи не щороку впроваджують нові соціальні програми. Так держава намагається підтримати соціально вразливі верстви населення під час повномасштабної війни з РФ. Та важливо знати, що, наприклад, соціальні виплати за програмами єКнига, Пакунок школяра та Ветеранський спорт потрібно декларувати.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Детальніше про декларацію держвиплат

Поява нових соціальних програм не змінює загальних правил декларування, але вимагає уважності при заповненні декларацій.

Як зазначається у роз'ясненні, поява нових соціальних програм не впливає на загальні правила декларування, але заповнювати декларації потрібно уважно. Найважливіше правило — соцдопомогу потрібно декларувати, якщо йдеться про монетизацію. Це стостується випадків, коли виплата:

надається у грошовій формі;

має вигляд електронного сертифіката чи коштів, які можна витратити на товари чи послуги.

Тоді така соціальна допомога — це дохід, який треба відобразити у декларації в окремому розділі, як дохід декларанта або члена його сім’ї.

Як зрозуміти, що соцвиплати підлягають декларуванню

Взагалі фахівці зауважують, що надані виплати щоразу потрібно оцінювати на відповідність двом важливим критеріям:

Чи має допомога грошову або монетизовану форму. Чи виплачують гроші декларанту або членам його сім’ї.

Якщо як на перше, так і на друге питання можна відповісти "так", тоді виплати обов’язково внесяться до декларації. Оскільки список державних програм постійно розширюється, не варто забувати, що правила залишаються універсальними й застосовуються до всіх подібних випадків.

Раніше ми пояснювали, чи потрібно декларувати доходи українським військовослужбовцям. У 2026 році українці звітують за 2025 рік. Також писали, що станом на початок березня 2026 року громадяни України задекларували 32,4 млрд грн доходів, отриманих у 2025. Відомо, скільки в країні мільйонерів.

Часті питання

Як українцям декларувати заробітну платню?

Заробітну платню у декларації потрібно вказувати однією сумою за рік, якщо її виплачував один роботодавець. Вказується сума до сплати податків. Якщо дохід ви отримували від різних джерел чи у різних формах, кожен вид доходу відображається окремо.

Яку суму грошей українцям можна не вказувати в декларації?

Громадяни, у яких дохід, витрати чи вартість придбаного майна не перевищували суму у 166 400 гривень, можуть не подавати декларацію в НАЗК. Це 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Якщо сума є більшою, повідомити про це потрібно впродовж 10 днів.