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Главная Финансы Нужна ли Украине банкнота номиналом 2000 гривен: эксперт дал неожиданную оценку

Нужна ли Украине банкнота номиналом 2000 гривен: эксперт дал неожиданную оценку

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Дата публикации 13 июля 2026 13:45
Зачем Украине купюра номиналом 2000 гривен: экономист назвал главный недостаток этой идеи
Новая купюра номиналом 2000 гривен, наличные в кошельке. Фото: НБУ, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пока в Украине обсуждают возможное появление банкноты номиналом 2000 гривен, не все экономисты видят в таких изменениях практическую пользу, ведь украинцы всё реже пользуются наличными. Введение новой купюры и замена копеек на "шаги" пока не совсем целесообразны.

Такое мнение высказал заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко в эфире программы Ранок.LIVE.

По его словам, одновременное продвижение этих двух инициатив выглядит противоречиво.

"Я вижу в этом пиар, потому что вводить одновременно "шаги" вместо копеек и 2000 гривен — это вещи, которые противоречат друг другу. Потому что копейки уже практически не используются", — отметил Потапенко.

Экономист обратил внимание, что все больше украинцев почти не пользуются наличными, ведь большинство расчетов давно перешло в безналичный формат.

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"Я убежден, что есть люди, которые месяцами не пользуются наличными", — отметил он.

Также Потапенко подчеркнул, что украинцы практически не хранят свои сбережения в гривневой наличности.

"Хранить деньги в украинской наличности тоже не принято — либо в долларах, либо в евро. Поэтому никакого практического смысла в этом нет", — подытожил свое мнение экономист.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нацбанке объяснили, приведет ли к инфляции появление банкноты номиналом 2000 гривен. На самом деле новая купюра, если её введут в обращение, лишь заменит часть банкнот других номиналов, не увеличивая общее количество денег в экономике.

Также Новини.LIVE писали, что в Евросоюзе планируют ввести единый лимит на наличные расчеты — до 10 000 евро для коммерческих платежей. В то же время во многих странах ЕС такие ограничения уже действуют: например, в Испании наличными можно оплатить покупки до 1 000 евро, в Италии — до 5 000 евро, а в Польше лимит в 15 000 злотых распространяется только на предпринимателей.

наличка Нацбанк купюра
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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