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Головна Фінанси Чи потрібна Україні банкнота 2000 гривень: експерт дав несподівану оцінку

Чи потрібна Україні банкнота 2000 гривень: експерт дав несподівану оцінку

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 13:45
Навіщо Україні купюра 2000 гривень: економіст назвав головний недолік ідеї
Нова купюра 2000 гривень, готівка в гаманці. Фото: НБУ, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Поки в Україні обговорюють можливу появу банкноти номіналом 2000 гривень, не всі економісти бачать у таких змінах практичну користь, адже українці використовують готівку все рідше. Запровадження нової купюри і заміна копійок на "шаги" наразі не зовсім доцільні.

Таку думку висловив заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, одночасне просування цих двох ініціатив виглядає суперечливо.

"Я вбачаю в цьому піар, тому що вводити одночасно "шаги" замість копійок і 2000 гривень — це речі, які суперечать одне одному. Тому що копійки вже практично не використовуються", — зазначив Потапенко.

Економіст звернув увагу, що дедалі більше українців майже не користуються готівкою, адже більшість розрахунків давно перейшла у безготівковий формат.

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"Я переконаний, що існують люди, які готівку не використовують місяцями", — зазначив він.

Також Потапенко наголосив, що українці практично не зберігають свої заощадження у гривневій готівці.

"Зберігати гроші в українській готівці теж не прийнято — або в доларах, або в євро. Тому ніякого практичного сенсу це не має", — підсумував свою думку економіст.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Нацбанку пояснили, чи призведе до інфляції поява банкноти номіналом 2000 гривень. Насправді нова купюра, якщо її введуть в обіг, лише замінить частину банкнот інших номіналів, не збільшуючи загальну кількість грошей в економіці.

Також Новини.LIVE писали, що в Євросоюзі планують запровадити єдиний ліміт на готівкові розрахунки — до 10 000 євро для комерційних платежів. Водночас у багатьох країнах ЄС такі обмеження вже діють: наприклад, в Іспанії готівкою можна оплатити покупки до 1 000 євро, в Італії — до 5 000 євро, а в Польщі ліміт у 15 000 злотих поширюється лише на підприємців.

готівка Нацбанк купюра
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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