Новый вид карт в ПриватБанке: кто сможет получить и какие преимущества

Карта, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственное финчреждение "ПриватБанк" расширило перечень доступных видов карт, добавив со специальным кредитным лимитом. Стало известно, кому стал доступен новый инструмент для управления средствами и планирования расходов в июле 2026 года.

Об особенностях нововведения рассказывает издание Новини.LIVE.

Какие карты предлагает клиентам ПриватБанк в июле

По информации банковского учреждения, речь идет о запуске кредитной бизнес-карты для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которая будет иметь прогнозируемый лимит и льготный период 55 дней.

"Украинские предприниматели получили новый инструмент для управления средствами и планирования расходов. ПриватБанк и Mastercard объявили о запуске бизнес-карты для физических лиц-предпринимателей со специальным кредитным лимитом "Предпринимательский", — говорится в сообщении.

Ключевые особенности новой карты:

Размер прогнозируемого кредитного лимита будет привязан к официально задекларированному доходу предпринимателя — речь идет о лимите в 10% от дохода, но не выше 500 000 грн. Возможность разделить собственные и кредитные средства — кредитный лимит можно открыть на отдельном счете, что упростит контроль за расходами и учет финансовых операций. Лимит будет иметь льготный период до 55 дней — это даст почти два месяца доступа к дополнительным средствам без уплаты процентов и комиссий. За этот период средства можно направить на покупку товара, продать его и вернуть финансовому учреждению.

Как пояснили в банке, по сравнению с классическими кредитными продуктами для микробизнеса, кредитные карты для предпринимателей станут удобным и простым инструментом для удовлетворения бизнес-потребностей.

В финансовом учреждении рассчитывают, что такие кредитные карты станут неотъемлемым финансовым инструментом в вопросах планирования расходов в предпринимательской деятельности.

В банке добавили, что открыть кредитную бизнес-карту с лимитом "Предпринимательский" могут все клиенты в "Приват24 для бизнеса".

Условия по карте. Источник: ПриватБанк

Как подключить кредитный лимит в ПриватБанке

По данным банка, подключение кредитного лимита "Предпринимательский" предполагает выполнение нескольких шагов. А именно:

необходимо подписать заявление о присоединении к условиям и правилам данной инициативы в "Приват24 для бизнеса" в меню "Кредиты — Кредитный лимит";

для доступа к лимиту необходимо предоставить актуальную финансовую отчетность в меню "Учет и отчеты — Документы корпоративного клиента" и обновить анкетные данные ФЛП в меню "Анкета";

указать место ведения бизнеса в приложении "ПриватКамера" (Android/iOS) или через менеджера банка, закрепленного за компанией;

ожидать поступления средств необходимо в течение трех дней.

Для запуска лимита необходимо иметь счет, а если его нет, то его можно открыть онлайн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке продлили действие акционных комиссий за денежные переводы с зарубежных карт. Стоимость таких операций будет на 0,5% ниже стандартного тарифа в 1,5% (1%). Такая возможность будет доступна до конца августа этого года. Скидки будут особенно полезны украинцам, которые из-за рубежа финансово поддерживают своих родных.

Еще Новини.LIVE рассказывали о планах ПриватБанка пересмотреть тарифы с 2027 года. Речь идет о введении платы за доставку карт по регионам Украины и за границу. За это намерены взимать 80 грн с НДС, а за рубежом цены будут различаться в зависимости от страны. Тарифы коснутся как новых, так и перевыпущенных карт.