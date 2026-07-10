Новые угрозы для счетов: ПриватБанк сделал предупреждение

Смартфон в руках, отделение банка. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Клиентам государственного "ПриватБанка" сделали предупреждение о появлении новых угроз для банковских счетов. Начали приходить опасные электронные сообщения, маскирующиеся под официальные письма от банков или государственных учреждений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, сообщают Новини.LIVE.

Подробнее о новых угрозах для счетов в ПриватБанке

Как сообщили в государственном финансовом учреждении, в последние дни наблюдается активизация деятельности мошенников. Зафиксирована новая масштабная волна рассылки фишинговых писем.

Опасный механизм заключается в следующем:

клиенту банка приходит электронное сообщение в виде официального письма от банка или государственного учреждения;

при открытии в нем могут содержаться вредоносные файлы или ссылки;

с помощью этого мошенники пытаются установить на компьютеры вирусные программы;

это позволит получить доступ к документам или банковским счетам.

В госбанке подчеркнули, что ни в коем случае нельзя открывать подобные сообщения, в частности, если указано, что отправщиком якобы является ПриватБанк.

"Эти письма не имеют никакого отношения к ПриватБанку... Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и не открывайте ничего подозрительного", — говорится в сообщении.

Как действовать в случае появления подозрений о мошенничестве

По информации финучреждения, если человек столкнулся с подобным контентом, необходимо отправить его через удобный канал связи с банком.

Также подать заявку о мошенничестве можно с помощью приложения "Приват24 для бизнеса". Для этого необходимо:

выбрать раздел "Коммуникации";

нажать на опцию "Подать заявку о мошенничестве".

Еще стоит помнить об основных правилах информационной безопасности:

Не следует хранить электронные подписи и пароли на персональных компьютерах/в браузерах/других программах; Подписывать платежи необходимо квалифицированной электронной подписью (КЭП) — SmartID; Проверять информацию на официальных ресурсах, обращаться в службу поддержки банка через проверенные каналы связи; Не загружать файлы от неизвестных отправителей и не переходить по подозрительным ссылкам; Установить антивирус и своевременно его обновлять; Использовать двухэтапную аутентификацию для входа в почту и приложения; Запретить или ограничить возможность удаленной замены SIM-карты у мобильного оператора; для этого следует стать персонифицированным абонентом, зарегистрировав номер у оператора. Не использовать одинаковые пароли для разных платформ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Дія.Картка" имеет свои преимущества. Она включает текущий счет и счета государственных программ с четкими условиями расходования средств. В частности, деньги по государственным программам не подлежат принудительному взысканию и аресту. Кроме того, на все операции полностью отсутствуют комиссии.

Также Новини.LIVE писали, что для премиальных карт Mastercard от ПриватБанка действуют значительные скидки. В частности, можно значительно дешевле оплачивать услуги службы вызова автомобилей "Uklon". Участники программы имеют право экономить до 50% на каждой поездке. Соответствующая программа будет действовать только до 15 сентября 2026 года.