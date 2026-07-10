Новые угрозы для счетов: ПриватБанк сделал предупреждение
Клиентам государственного "ПриватБанка" сделали предупреждение о появлении новых угроз для банковских счетов. Начали приходить опасные электронные сообщения, маскирующиеся под официальные письма от банков или государственных учреждений.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, сообщают Новини.LIVE.
Подробнее о новых угрозах для счетов в ПриватБанке
Как сообщили в государственном финансовом учреждении, в последние дни наблюдается активизация деятельности мошенников. Зафиксирована новая масштабная волна рассылки фишинговых писем.
Опасный механизм заключается в следующем:
- клиенту банка приходит электронное сообщение в виде официального письма от банка или государственного учреждения;
- при открытии в нем могут содержаться вредоносные файлы или ссылки;
- с помощью этого мошенники пытаются установить на компьютеры вирусные программы;
- это позволит получить доступ к документам или банковским счетам.
В госбанке подчеркнули, что ни в коем случае нельзя открывать подобные сообщения, в частности, если указано, что отправщиком якобы является ПриватБанк.
"Эти письма не имеют никакого отношения к ПриватБанку... Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и не открывайте ничего подозрительного", — говорится в сообщении.
Как действовать в случае появления подозрений о мошенничестве
По информации финучреждения, если человек столкнулся с подобным контентом, необходимо отправить его через удобный канал связи с банком.
Также подать заявку о мошенничестве можно с помощью приложения "Приват24 для бизнеса". Для этого необходимо:
- выбрать раздел "Коммуникации";
- нажать на опцию "Подать заявку о мошенничестве".
Еще стоит помнить об основных правилах информационной безопасности:
- Не следует хранить электронные подписи и пароли на персональных компьютерах/в браузерах/других программах;
- Подписывать платежи необходимо квалифицированной электронной подписью (КЭП) — SmartID;
- Проверять информацию на официальных ресурсах, обращаться в службу поддержки банка через проверенные каналы связи;
- Не загружать файлы от неизвестных отправителей и не переходить по подозрительным ссылкам;
- Установить антивирус и своевременно его обновлять;
- Использовать двухэтапную аутентификацию для входа в почту и приложения;
- Запретить или ограничить возможность удаленной замены SIM-карты у мобильного оператора; для этого следует стать персонифицированным абонентом, зарегистрировав номер у оператора.
- Не использовать одинаковые пароли для разных платформ.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Дія.Картка" имеет свои преимущества. Она включает текущий счет и счета государственных программ с четкими условиями расходования средств. В частности, деньги по государственным программам не подлежат принудительному взысканию и аресту. Кроме того, на все операции полностью отсутствуют комиссии.
Также Новини.LIVE писали, что для премиальных карт Mastercard от ПриватБанка действуют значительные скидки. В частности, можно значительно дешевле оплачивать услуги службы вызова автомобилей "Uklon". Участники программы имеют право экономить до 50% на каждой поездке. Соответствующая программа будет действовать только до 15 сентября 2026 года.
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