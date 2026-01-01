Новые ставки судебного сбора в 2026 — от 1331 грн до 16 640 гривен

Человек заполняет документы. Фото: Pixabay

С 1 января 2026 года в Украине меняются ставки судебного сбора. Это связано с обновлением прожиточного минимума для трудоспособных лиц, от которого ставки напрямую зависят.

О новых суммах напомнил Тернопольский окружной административный суд.

Что влияет на размер сбора

Фактически, все ставки пересчитаны автоматически, из-за нового прожиточного минимума. Он в 2026 году составит 3328 гривен. Отдельно суд напоминает о важной детали — если подавать процессуальные документы в электронной форме, то применяется понижающий коэффициент 0,8. То есть платить можно меньше.

Речь идет как об исках, так и о заявлениях, жалобах и получении судебных документов.

Сколько теперь платить за имущественные иски

Для субъектов властных полномочий и юридических лиц ставка составляет 1,5% от цены иска. Но есть пределы — не менее 3328 гривен и не более 33 280 гривен. Если подавать иск онлайн, суммы уменьшаются: от 2662,40 до 26 624 гривен.

Для физических лиц и ФЛП ставка ниже — 1% от цены иска. Минимум — 1331,20 гривны, максимум — 16 640 гривен. В электронном формате это соответственно 1064,96 и 13 312 гривен.

Неимущественные дела и другие заявления

В неимущественных исках для органов власти, юрлиц и ФОПов судебный сбор составляет 3328 гривен, или 2662,40 гривны при подаче онлайн. Для физических лиц — 1331,20 гривны, а в электронном виде — 1064,96 гривны.

Сколько придется заплатить за другие документы

Изменится цена и на другие судебные документы. Например, за повторную бумажную копию судебного решения придется заплатить 9,98 гривны за лист, в электронном виде — 7,98 гривны. Такие же ставки действуют и для копий документов из дела.

А электронная копия технической записи судебного заседания будет стоить 99,84 гривны — или 79,87 гривны при заказе онлайн.

Если суд принимает постановление об административном взыскании, судебный сбор составляет 665,60 гривны, а при подаче документов в электронной форме — 532,48 гривны.

