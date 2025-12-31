Відео
Кабмін запускає єЧек — що зміниться для покупців і бізнесу

Кабмін запускає єЧек — що зміниться для покупців і бізнесу

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 14:12
єЧек в Україні — як працюватиме електронний чек
Оплата через POS-термінал. Фото: Pixabay

Кабінет міністрів з наступного року планує запустити в Україні єЧек — електронний чек, який з’являтиметься у банківському застосунку після оплати карткою. Паперові чеки при цьому не скасовують, сервіс буде добровільним.

Таку постанову прийняв Кабміну 30 грудня 2025 року, повідомили у Мінекономіки.

Як працюватиме єЧек

Проєкт запроваджується у форматі експерименту строком на два роки, поки лише з деякими банками та торгівельними мережами. 

"єЧек — це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування", — пояснили у міністерстві економіки. 

Хто може долучитися

До участі у проєкті можуть приєднатися банки, продавці та покупці, але всі повинні зробити це окремо. Наприклад, банки повинні укласти договір про взаємодію з адміністратором проєкту — АТ "Агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні".

Продавці подають заяву із зазначенням ЄДРПОУ, торгової мережі, адрес торгових точок, сфери діяльності та контактних даних.
Покупець активує функцію "національний чек" у мобільному застосунку свого банку та за бажанням може у будь-який момент відмовитися від участі.

Що ще важливо знати українцям

єЧек не скасовує обов’язкове використання РРО або ПРРО і не змінює чинні фіскальні вимоги. Це лише спосіб доступу покупця до розрахункового документа, який уже зберігається у державній системі обліку.

У Мінекономіки пояснюють, що мета сервісу — "створити сучасний цифровий стандарт фіскального чека, зручний для споживачів, бізнесу та держави".  

Нагадаємо, раніше ми писали, що українцям виплачуватимуть нову компенсацію. Уряд  компенсує комунальні послуги установам за безплатне розміщення ВПО. 

Також дізнайтеся, чому шість українських банків у 2026-му потраплять під перевірку НБУ. 

Мінекономіки торгівля банки чеки цифровізація
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
