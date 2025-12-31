єЧек в Україні — як працюватиме електронний чек

Оплата через POS-термінал. Фото: Pixabay

Кабінет міністрів з наступного року планує запустити в Україні єЧек — електронний чек, який з’являтиметься у банківському застосунку після оплати карткою. Паперові чеки при цьому не скасовують, сервіс буде добровільним.

Таку постанову прийняв Кабміну 30 грудня 2025 року, повідомили у Мінекономіки.

Як працюватиме єЧек

Проєкт запроваджується у форматі експерименту строком на два роки, поки лише з деякими банками та торгівельними мережами.

"єЧек — це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування", — пояснили у міністерстві економіки.

Хто може долучитися

До участі у проєкті можуть приєднатися банки, продавці та покупці, але всі повинні зробити це окремо. Наприклад, банки повинні укласти договір про взаємодію з адміністратором проєкту — АТ "Агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні".

Продавці подають заяву із зазначенням ЄДРПОУ, торгової мережі, адрес торгових точок, сфери діяльності та контактних даних.

Покупець активує функцію "національний чек" у мобільному застосунку свого банку та за бажанням може у будь-який момент відмовитися від участі.

Що ще важливо знати українцям

єЧек не скасовує обов’язкове використання РРО або ПРРО і не змінює чинні фіскальні вимоги. Це лише спосіб доступу покупця до розрахункового документа, який уже зберігається у державній системі обліку.

У Мінекономіки пояснюють, що мета сервісу — "створити сучасний цифровий стандарт фіскального чека, зручний для споживачів, бізнесу та держави".

