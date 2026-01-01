Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Нові ставки судового збору — що подорожчало з нового року

Нові ставки судового збору — що подорожчало з нового року

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 21:15
Нові ставки судового збору у 2026 — від 1331 грн до 16 640 гривень
Людина заповнює документи. Фото: Pixabay

З 1 січня 2026 року в Україні змінюються ставки судового збору. Це пов'язано з оновленням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, від якого ставки напряму залежать.

Про нові суми нагадав Тернопільський окружний адміністративний суд.

Реклама
Читайте також:

Що впливає на розмір збору

Фактично, всі ставки перераховані автоматично, через новий прожитковий мінімум. Він у 2026 році становитиме 3328 гривень. Окремо суд нагадує про важливу деталь — якщо подавати процесуальні документи в електронній формі, то застосовується понижуючий коефіцієнт 0,8. Тобто платити можна менше.

Йдеться як про позови, так і про заяви, скарги та отримання судових документів. 

Скільки тепер платити за майнові позови

Для суб’єктів владних повноважень і юридичних осіб ставка становить 1,5% від ціни позову. Але є межі — не менше 3328 гривень і не більше 33 280 гривень. Якщо подавати позов онлайн, суми зменшуються: від 2662,40 до 26 624 гривень.

Для фізичних осіб та ФОПів ставка нижча — 1% від ціни позову. Мінімум — 1331,20 гривні, максимум — 16 640 гривень. В електронному форматі це відповідно 1064,96 і 13 312 гривень.

Немайнові справи та інші заяви

У немайнових позовах для органів влади, юросіб і ФОПів судовий збір становить 3328 гривень, або 2662,40 гривні при поданні онлайн. Для фізичних осіб — 1331,20 гривні, а в електронному вигляді — 1064,96 гривні.

Скільки доведеться заплатити за інші документи

Зміниться ціна і на інші судові документи. Наприклад, за повторну паперову копію судового рішення доведеться заплатити 9,98 гривні за аркуш, в електронному вигляді — 7,98 гривні. Такі ж ставки діють і для копій документів зі справи.

А Електронна копія технічного запису судового засідання буде коштувати 99,84 гривні — чи 79,87 гривні при замовленні онлайн.

Якщо суд ухвалює постанову про адміністративне стягнення, судовий збір становить 665,60 гривні, а при поданні документів в електронній формі — 532,48 гривні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні з 1 січня також запускають систему єЧек — це електронний чек, який з’являтиметься у банківському застосунку після оплати карткою. Паперові чеки при цьому не скасовують, сервіс буде добровільним.

Також ми писали, що якщо вам подарували автомобіль, мотоцикл чи інший транспорт — це не лише приємна новина. Людина, що отримала подарунок, разом із ключами автоматично отримує і набір юридичних обов’язків.

суд судді документи позов майно
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації