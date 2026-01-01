Нові ставки судового збору у 2026 — від 1331 грн до 16 640 гривень

Людина заповнює документи. Фото: Pixabay

З 1 січня 2026 року в Україні змінюються ставки судового збору. Це пов'язано з оновленням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, від якого ставки напряму залежать.

Про нові суми нагадав Тернопільський окружний адміністративний суд.

Що впливає на розмір збору

Фактично, всі ставки перераховані автоматично, через новий прожитковий мінімум. Він у 2026 році становитиме 3328 гривень. Окремо суд нагадує про важливу деталь — якщо подавати процесуальні документи в електронній формі, то застосовується понижуючий коефіцієнт 0,8. Тобто платити можна менше.

Йдеться як про позови, так і про заяви, скарги та отримання судових документів.

Скільки тепер платити за майнові позови

Для суб’єктів владних повноважень і юридичних осіб ставка становить 1,5% від ціни позову. Але є межі — не менше 3328 гривень і не більше 33 280 гривень. Якщо подавати позов онлайн, суми зменшуються: від 2662,40 до 26 624 гривень.

Для фізичних осіб та ФОПів ставка нижча — 1% від ціни позову. Мінімум — 1331,20 гривні, максимум — 16 640 гривень. В електронному форматі це відповідно 1064,96 і 13 312 гривень.

Немайнові справи та інші заяви

У немайнових позовах для органів влади, юросіб і ФОПів судовий збір становить 3328 гривень, або 2662,40 гривні при поданні онлайн. Для фізичних осіб — 1331,20 гривні, а в електронному вигляді — 1064,96 гривні.

Скільки доведеться заплатити за інші документи

Зміниться ціна і на інші судові документи. Наприклад, за повторну паперову копію судового рішення доведеться заплатити 9,98 гривні за аркуш, в електронному вигляді — 7,98 гривні. Такі ж ставки діють і для копій документів зі справи.

А Електронна копія технічного запису судового засідання буде коштувати 99,84 гривні — чи 79,87 гривні при замовленні онлайн.

Якщо суд ухвалює постанову про адміністративне стягнення, судовий збір становить 665,60 гривні, а при поданні документів в електронній формі — 532,48 гривні.

