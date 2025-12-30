Подарували машину в Україні — які податки і де оформіти власність

Дівчині подарували автомобіль. Фото: Freepik

Якщо вам подарували автомобіль, мотоцикл чи інший транспорт — це не лише приємна новина. Людина, що отримала подарунок, разом із ключами автоматично отримує і набір юридичних обов’язків.

Навіть у таких випадках не обійтися без платежів і відвідування держустанов, повідомили у Головному сервісному центру МВС.

Коли податків немає взагалі

Якщо транспортний засіб передається в подарунок близьким родичам, податок не сплачується. Йдеться про членів сім’ї першого та другого ступенів спорідненості:

До першого ступеня спорідненості належать батьки, чоловік або дружина, діти (включно з усиновленими).

До другого ступеня спорідненості належать рідні брати й сестри, бабусі та дідусі з обох боків, а також онуки.

Під час оформлення договору дарування потрібно підтвердити спорідненість документами — свідоцтвом про народження, шлюб тощо. Без цього пільга не діє.

Якщо авто дарує не родич

Обдарований, який не належить до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою:

5% від оціночної вартості будь-якого подарунка

5% військового збору (для військових – 1,5 %)

18% від оціночної вартості та 5% військового збору для нерезидентів України

Податок сплачується від оцінки транспортного засобу. Отримати такий документ можна після проведення автотоварознавчої експертизи у фахівців Експертної служби МВС або суб‘єктів оціночної діяльності, внесених до Державного реєстру Фонду державного майна України. Також можна пред’явити витяг з сайту Міністерства економіки України, де вказана середньоринкова ціна транспортного засобу.

При цьому всі податки та платежі сплачуються на ім’я обдарованої особи. Адміністратору подаються відповідні платіжні документи. . Для військовослужбовців ставка військового збору залишається на рівні 1,5 %.

Як перереєструвати транспортний засіб

Для перереєстрації транспортного засобу за договором дарування, необхідно подати до сервісного центру МВС перелік документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення до сервісного центру МВС не обдаровуваного або не дарувальника)

документ, що підтверджує ступінь спорідненості (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо)

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Перереєстрація за договором дарування не здійснюється, якщо транспортний засіб має обмеження, перебуває в кредиті, лізингу, або наявні заборгованості в дарувальника.

Перед відвідуванням сервісного центру МВС необхідно здійснити реєстрацію на отримання послуги — або в терміналі сервісного центру МВС та отримати послугу в день звернення, або онлайн на 21 день вперед через розділ Е-Запис чи завантаживши застосунок в App Store та Google Play.

