Новые штрафы и правила: что хотят изменить в Украине для водителей

Водитель транспорта, деньги в кошельке. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине могут измениться правила работы водителей в случае введения новых норм законодательства. В частности, предусмотрен ряд нововведений, а также ответственность для работодателей в виде штрафов в разных суммах в зависимости от вида нарушений условий труда.

Новые правила прописаны в законопроекте, размещенном на сайте СПО профсоюзов для обсуждения, передают Новини.LIVE.

Как предлагают изменить правила работы водителей в Украине

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации рабочего времени мобильных работников и самозанятых водителей".

Ожидаются следующие нововведения:

введение в украинское законодательство терминов "мобильный работник" и "самозанятый водитель";

ужесточение требований к учету рабочего времени и отдыха таких работников;

установление конкретных размеров штрафов за нарушение режимов труда и отдыха, использования тахографов, а также водительских карт.

В документе приведены разъяснения относительно введения новых определений. В частности, самозанятыми водителями будут называться водители-физические лица-предприниматели, которые:

являются автомобильными перевозчиками;

сами перевозят пассажиров/грузы по найму или за денежное вознаграждение;

работают по лицензиям, если таковые требуются;

не находятся в трудовых отношениях в рамках соответствующих перевозок.

Речь идет о классическом ФЛП-перевозчике, который сам и будет водителем транспортного средства.

Мобильными работниками будут называться водители или другие работники перевозчиков (вместе со стажерами/учениками), в функции которых будут входить поездки и перемещения в качестве членов экипажа транспортного средства. Речь идет о всех, кто находится в пути, а не работает в офисе.

Ожидается, что в ст. 3 Кодекса законов о труде (КЗоТ) будут прописаны особенности трудовых отношений работников автосферы (включая рабочее время мобильных работников/самозанятых водителей).

Наказание за нарушения в организации рабочего времени и отдыха

Согласно новым правилам, автомобильные перевозчики будут обязаны надлежащим образом организовывать работу мобильных работников, их рабочее время и отдых. Кроме того, они вместе с мобильными работниками и самозанятыми водителями должны соблюдать эти правила.

За нарушения предусмотрена установленная законом ответственность для перевозчиков и мобильных работников.

В этих положениях будут прописаны: продолжительность и учет рабочего времени, период выполнения обязанностей, время управления транспортом и перерывы.

В частности, в ст. 60 закона "Об автотранспорте" существенно расширят перечень причин нарушений и штрафов. А именно:

За отсутствие тахографа, если он обязателен, будет взиматься штраф в размере 1000 НМДГ (17 000 грн), за неисправные приборы — 500 НМДГ (8500 грн), за устройства/программное обеспечение для фальсификации данных — 1000 НМДГ (17 000 грн). За непредставление/предоставление ложных данных об учете рабочего времени и отдыха для мобильных работников по требованию Укртрансбезопасности — будет взиматься штраф в размере 500 НМДГ (8 500 грн), за превышение рабочего времени и отсутствие перерывов — от 1 700 до 8 500 грн. За превышение максимальной недельной продолжительности рабочего времени от 5 до 10 часов включительно — 100 НМДГ (1 700 грн), от 10 часов — 500 НМДГ (8 500 грн). Также ежедневный рабочий режим водителя или время выполнения самозанятым водителем своих обязанностей не должны превышать 10 часов в сутки, если приходится на ночное время. В случае превышения с 11 до 13 часов включительно — 100 НМДГ (1 700 грн), от 13 часов включительно — 500 НМДГ (8 500 грн).

Согласно планам, закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации. За это время правительство должно утвердить новые положения о рабочем времени и отдыхе.

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