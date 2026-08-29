Деньги на уход для ВПЛ: кому государство будет перечислять средства на спецсчет в 2026 году

Пенсионерки на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине запущен экспериментальный проект, который изменит систему финансирования социальных услуг для определенных категорий переселенцев. Речь идет о людях, нуждающихся в стационарном уходе или поддерживаемом проживании. Теперь бюджетные средства будут направляться не учреждению, а непосредственно получателю на специальный счет, с которого можно оплачивать такие услуги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Постановление № 966 от 22 июля 2026 года.

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Кто может воспользоваться новым механизмом

Проект рассчитан на две категории ВПЛ:

пожилых людей;

людей с инвалидностью.

При этом одного только статуса ВПЛ или возраста недостаточно. Человек должен нуждаться именно в стационарном уходе или поддерживаемом проживании.

Стационарный уход предполагает постоянную помощь в специализированном учреждении. Поддерживаемое проживание рассчитано на людей, которые могут жить самостоятельно, но нуждаются в помощи в повседневных делах.

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Как изменится финансирование социальной помощи

Ранее государственные средства направлялись на финансирование оказания социальных услуг. Теперь планируется перейти на принцип "деньги следуют за человеком". Средства будут поступать непосредственно на счет получателя со специальным режимом использования. Эти средства предназначены именно для оплаты социальных услуг.

Ежемесячные перечисления будет осуществлять Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью. Именно он также отвечает за формирование перечня поставщиков социальных услуг, участвующих в проекте.

Кто выбирает поставщика услуг

Новый подход предусматривает, что получатель может самостоятельно выбрать поставщика социальных услуг из соответствующего перечня. После определения потребности в социальных услугах человек выбирает поставщика и заключает с ним договор. После этого бюджетные средства поступают на специальный счет и используются для оплаты услуг.

Нужно ли повторно оформлять помощь

Для ВПЛ, в отношении которых решение о предоставлении социальных услуг уже принято, повторно проходить всю процедуру не требуется. Они могут продолжить получать помощь без нового решения при условии, что потребность в ней сохраняется, заключен договор с поставщиком и отсутствуют основания для прекращения помощи.

Ранее Новини.LIVE писали о задержке выплат для ВПЛ. Если деньги не поступили после 15-го числа, это еще не означает отмену помощи. Второй транш выплачивается после 28-го числа, поэтому средства могут зачислиться позже. В то же время, если выплат нет и после этого, стоит проверить, сохранилось ли право на помощь.

Также Новини.LIVE сообщали, что для детей ВПЛ предусмотрены дополнительные льготы. Накануне 1 сентября родителям стоит проверить право на бесплатное питание, льготы при поступлении в учебные заведения и помощь на оздоровление. Отдельно первоклассникам в 2026 году могут выплатить 5 000 гривен по программе "Пакет школьника".